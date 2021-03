Meghan Markle, tutto sul suo rapporto con Kate Middleton “E’ una brava persona, ma…”

0 SHARES Condividi Tweet

Meghan Markle ed il marito Harry, sembra abbiano deciso di rompere completamente ogni tipo di rapporto con la famiglia reale. Questo almeno è quanto si evince ad oggi, dopo l’intervista rilasciata da entrambi a Oprah Winfrey, perché è stata trasmessa dalla CBS e in Italia da tv8. Oltre ad aver rilasciato delle dichiarazioni piuttosto pesanti e fatto delle accuse molto gravi nei confronti della Corona, Meghan Markle avrebbe addirittura punzecchiato anche Kate Middleton. Ma cosa ha dichiarato l’ex attrice?

Meghan Markle punzecchia anche Kate Middleton

Nel corso dell’intervista rilasciata dai Duchi di sussex, sembrerebbe che abbia deciso anche di parlare di Kate Middleton. “E’ una brava persona, ma….”, questo quanto dichiarato da Meghan. In questi giorni, il Daily mail pare abbia lanciato un sondaggio, secondo il quale molti sudditi inglesi pensano che la Regina debba levare i titoli ad Harry e Meghan. Questi due pare che dopo tanto tempo abbiano deciso di raccontare la loro verità sugli anni trascorsi a Buckingham Palace e lo hanno fatto in un’intervista pubblica che ha suscitato parecchio scalpore.

L’intervista shock dei Duchi di Sussex

Intervista di Harry e Meghan si apre con alcuni ricordi da parte di questi ultimi circa i primi anni in cui soprattutto Meghan era stata accolta molto bene dalla famiglia reale e anche dai tabloid. Quest’ultimi pare vedessero la Markle” come una boccata d’aria fresca nella monarchia più antica del mondo“. Poi Oprah Winfrey sembra aver voluto sottolineare il fatto che i Duchi di Sussex non fossero stati pagati per rilasciare questa intervista e che le domande non sono state in alcun modo concordate. “Sono entrata in quel mondo con ingenuità, da americana sono cresciuta senza sapere molto della famiglia reale, non sapevo nemmeno dell’intervista di Lady Diana, mi disse qualcosa mia madre, naturalmente ora lo so. Non ho mai fatto ricerche su mio marito online, quello che dovevo sapere me lo diceva lui. Parlavamo di quello che sarebbe stato, ci hanno unito le opere di carità, parlavamo di quello all’inizio della nostra relazione. Noi americani quello che sappiamo della monarchia lo impariamo dalle fiabe e invece c’è un disallineamento e non c’è verso di farlo capire alla gente”. Sono state queste le parole di Meghan, tra diverse pause, sospiri e anche alcune esclamazioni.

Meghan e la vita a Corte

Poi, l’ex attrice racconta di essere stata costretta a cercare su Google l’inno britannico perché a suo dire “nessuno glielo voleva insegnare” ed ha confessato ancora di non sapere di avere fare l’inchino davanti alla regina Elisabetta. Meghan poi confessa anche di non aver fatto piangere la cognata Kate Middleton. Di lei ne parla nel corso dell’intervista in maniera piuttosto tenera, riservandole delle parole molto carine, ma nel contempo sottolinea anche qualcos’altro.

Le parole di Meghan su Kate e lo screzio

“Lo screzio con Kate è stato un punto di svolta, da allora è cambiato tutto. Quella lite non c’è mai stata. No non l’ho fatta piangere, è stato il contrario e non lo dico per gettare fango, lei era irritata per qualche motivo quella settimana, l’ha ammesso e si è scusata con un biglietto e un mazzo di fiori, si è assunta le sue responsabilità come avrei fatto io al suo posto“. Questa la verità della Markle, da quale aggiunge anche che il motivo della lite fu davvero per i vestiti delle damigelle. Tuttavia l’ex attrice non è voluta entrare nei dettagli perché sostiene che non sarebbe giusto proprio per la cognata, ma sottolinea che tutti i presenti hanno visto che è stata Kate a fare piangere Meghan e non il contrario. “Kate è una brava persona, ciò che si è venuto a creare è una polarità, ma vorrei dire ai media: se amate lei non dovete odiare me e se amate me non dovete odiare lei”. Questo quanto aggiunto ancora dalla moglie di Harry. Le cose sarebbero andate peggiorando nel momento in cui Harry e Meghan si sono sposati. Da quel momento la donna dice di aver capito che alcuni erano disposti a mentire per proteggere altri membri della famiglia. “Mi sentivo sola, erano ben poche le cose che mi permettevano di fare, la gente può farsi un’idea di come stessi pensando al lockdown”, ha concluso Meghan. Parole molto pesanti e dichiarazioni piuttosto scioccanti che hanno portato i sudditi inglesi a chiedere al Regina Elisabetta di togliere i titoli ad Harry e Meghan.