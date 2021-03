Paolo Bonolis, mia figlia Silvia ha 18 anni e le sue problematiche di salute …”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis è uno dei conduttori di maggiore successo di sempre e molto amato dai telespettatori italiani. In quest’ultimo anno è stato purtroppo assente dalla tv, per via della pandemia da Coronavirus che ha costretto la tv a fermarsi. Il conduttore, andava in onda con il programma Avanti un altro, che poi Mediaset ha deciso di fermare, dopo l’arrivo del Covid. Adesso, dopo circa un anno però, il conduttore è tornato in tv e lo ha fatto sempre con Avanti un altro, al fianco del maestro Luca Laurenti. Ad ogni modo, il conduttore romano in questo anno è stato particolarmente presente con il suo pubblico, attraverso i social, dove è stato particolarmente attivo. In questi giorni, Paolo è tornato a parlare della sua vita privata e nello specifico della figlia Silvia, che come sappiamo continua ad avere dei problemi di salute. Ma cosa ha dichiarato il conduttore?

Paolo Bonolis parla della salute della figlia

Intervistato in queste ore, Paolo ha parlato dei problemi di salute della figlia Silvia che oggi è maggiorenne. Al Messaggero, alla domanda “Qual è la cosa più pesante della sua vita”, Bonolis sembra abbia risposto ” La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”“. Come tutti sappiamo, la figlia del noto conduttore di Mediaset a causa di garvi problemi alla nascita si è sempre sottoposta ad un percorso di riabilitazione molto lungo, con sedute di fisioterapia e logopedia e proprio grazie a queste, è migliorata davvero tanto. Il conduttore, ha ben cinque figli ovvero Davide e Martina, nati dal matrimonio con la psicologia americana Diane Zoeller. Poi sono arrivati anche Silvia, Davide e Adele Virginia, nati nel 2003, 2005 e 2009.

Silvia ed i problemi di salute

“Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore, il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti”. Queste le parole dichiarate da Paolo, che già in passato aveva raccontato insieme alla moglie, la malattia della loro figlia.

Il racconto di Sonia Bruganelli

Anche Sonia sembra che in passato avesse voluto raccontare il rapporto speciale che ha con la sua primogenita. “Sono diventata mamma con lei, quando mi ha fatto capire che mi ha perdonato tutte le sue mancanze. Ho avuto enormi difficoltà a gerstirmi e gestirla. Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei mi ha insegnato ad essere fiera di me”. Queste le parole ancora dichiarate da Sonia, un pò di tempo fa.