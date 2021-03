Samanta Togni, Platinette senza freni su di lei “Vi dico io cosa c’è dietro la sua presenza in Tv …”

0 SHARES Condividi Tweet

Questa settimana Platinette o meglio Mauro Coruzzi che cura la tradizionale rubrica su Di Più Tv sembra aver dedicato uno spazio a Samanta Togni, ovvero la conduttrice de I fatti vostri. Sul numero della rivista, uscito proprio in edicola nella giornata di ieri, sembra aver parlato della conduttrice, nella rubrica intitolata “I protagonisti della TV visti da Platinette“. Ma cosa ha dichiarato Platinette?

Mauro Coruzzi, il suo parere personale su Samantha Togni

“Samantha ha successo perchè sorride. E’ bella, sempre più brava e il suo sorriso è irresistibile“. E questo quanto dichiarato da Mauro Coruzzi, in un articolo pubblicato sulla rubrica intitolata “I protagonisti della TV visti da Platinette”. Mauro Coruzzi, però, non si è limitato a questo, ma ha continuato ad esprimere il suo parere personale su Samanta Togni dicendo “E’ in pieno decollo dopo anni di permanenza nel cast fisso di Ballando con le stelle”. Inoltre, Platinette ha continuato, paragonando la conduttrice ad una sorta di Crisalide che si è trasformata in una farfalla, ricordando quanto gavetta abbia fatto in tutti questi anni soprattutto come ballerina a Ballando con le stelle.

La gavetta di Samantha l’ha portata al punto dove è oggi

È stata proprio questa esperienza a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, che ha portato Samantha Togni alla coconduzione dei I Fatti Vostri. In queste ultime settimane, per chi non lo sapesse, Samantha è approdata anche in un altro programma ovvero quello intitolato Domani è domenica. Tuttavia, in passato, Samanta Togni ha lavorato anche come inviata di Vira Carbone a Buongiorno benessere. Ricordando tutte queste esperienze lavorative e professionali in TV, Platinette continua ad elogiare la professionalità della conduttrice.

Grande professionalità per la conduttrice, Mauro Coruzzi la elogia

“A I Fatti Vostri co-conduce ma si cimenta anche in lezioni di danza per “casalinghe disperate”, mentre a Domani è domenica è in conduzione da sola, un po’ sperimentale e un po’ no”. Questo ancora quanto affermato da Platinette, che ha anche sottolineato quanto Samantha abbia una bellezza naturale che le permette di essere una grande amica. “Ha una simpatia naturale e piacevole”, ha aggiunto Mauro Coruzzi. Quest’ultimo poi è passato anche a parlare del programma intitolato Domani è domenica, dicendo che quest’ultimo è sicuramente ben ritmato nei tempi e che è un programma molto interessante, perché racconta l’Italia che non vuole far altro che ripartire, dopo questo anno piuttosto duro e difficile.