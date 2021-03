Detto Fatto, l’ospite fa una dichiarazione su Sanremo, Bianca Guaccero va su tutte le furie e le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Sanremo è ormai terminato e anche le polemiche, o almeno la maggior parte di esse, si sono sopite.

La gente, il pubblico aspettava quest’anno tantissimo la manifestazione canora più importante dell’anno, fosse solo per vedere come se la sarebbero cavata Fiorello e Amadeus in questa situazione così complicata e ricca di tensioni. Amadeus e Fiorello sono stati criticati parecchio ma, alla fine il prodotto che hanno consegnato al pubblico non è stato affatto male nonostante tutti i detrattori.

A Detto fatto l’ospite Tiziana Rivale che dice “Sanremo è l’asilo”, la Guaccero fuori di sé

Ieri, ospite da Bianca Guaccero a Detto fatto c’era Tiziana Rivale che ha partecipato ad un’edizione di tantissimi anni fa di Sanremo, quella del 1983 con la canzone ‘Sarà quel che sarà’.

E così Tiziana Rivale ha raccontato di essere molto amata e famosa in Messico ma non in Itali o, almeno, non più e così ha detto: “Ho lavorato soprattutto all’estero e non capisco perché. Sanremo è come fare l’asilo ma poi ho fatto l’elementari, le medie..”

Ma Bianca Guaccero non ha condiviso affatto quell’espressione e le ha risposto: “Aspetta però, Sanremo non è l’asilo è la più importante manifestazione canora italiana dove tutti i cantanti ambiscono a partecipare per promuovere i loro dischi.” Bianca Guaccero è molto legata Sanremo anche perché nel 2008 l’ha presentato con Pippo Baudo e con Andrea Osvart .

Qualche puntata fa aveva anche raccontato a Jonathan Kashanian: “Fuori c’era un cordone di gente ed io tutte le volte che uscivo dall’Ariston scendevo dalla macchine e mi buttavo letteralmente sulla folla e dicevo ai miei agenti ‘Ragazzi, ma quando mi ricapita!‘”.

Bianca Guaccero scambio di battute sui social con l’ex

Bianca Guaccero ha avuto una storia d’amore con un calciatore, Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter e dell’Atalanta.

Qualche giorno fa la Guaccero ha postato una sua foto mentre era intenta a preparare una torta e ha aggiunto la seguente didascalia: “ma facciamola una tortina … Chissà se avrò imparato qualcosa dopo tre anni di Detto fatto” e Vendola le ha risposto: “Era ora! In 5 anni non hai mai fatto niente da mangiare”.

E lei: “In amore vince il mistero!”.