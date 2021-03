Valeria Graci, duro attacco a Federica Panicucci: “Non tutti hanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Graci è una bravissima imitatrice che negli anni, oltre a lavorare per Striscia la notizia dove imita personaggi famosi come il sindaco di Roma, Virgina Raggi, ha lavorato in tante altre trasmissioni televisive come ad esempio, l’estate scorsa con Pierluigi Diaco a “Io e Te”.

Valeria Graci è bravissima ad imitare e, molte volte, Barbara D’Urso mostrando tanta autoironia, l’ha invitata nel suo salotto di Pomeriggio 5 o a Domenica Live e le ha chiesto di fare la sua imitazione che alla Graci viene benissimo proprio a dimostrare che sa stare al gioco e si diverte quando la prendono in giro. Ma non tutti reagiscono allo stesso modo e Valeri Graci ha avuto qualcosa da ridire sull’atteggiamento di Federica Panicucci.

Valeria Graci dice di Federica Panicucci: “Non tutti hanno il dono dell’ironia”

Valeria Graci è stata ospite da Adriana Volpe nel suo programma quotidiano Ogni mattina e ha parlato di Federica Panicucci che non ha apprezzato limitazione che la Graci ha fatto di lei e ha detto: “Non tutti hanno il dono dell’ironia o dell’autoironia…evidentemente Federica non ha apprezzato. Così si dice, in realtà a me non ha mai fatto una telefonata, ma quando non dicono niente si vede che non hanno apprezzato”.

La Graci ha tenuto, comunque a dire che l’imitazione che ha fatto della Panicucci non è mai stata irrispettosa o volgare.

Valeria Graci ha parlato di se stessa e dei problemi che ha avuto

Valeria Graci che ha lavorato con la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo a Sanremo nel prima festival ha detto che a Sanremo ha avuto due corteggiatori ma ha specificato: “Ci sono dei corteggiatori ma non sono cantanti”.

Valeria Graci ha poi parlato delle violenze psicologiche che ha subito in una storia d’amore e ha detto: “L’ho provato sulla mia pelle … Spesso la violenza è ignoranza…bisognerebbe far parlare le donne che la paura l’hanno veramente subita”.

Valeria Graci è stata ospite da Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile e tra i due c’è stato un simpatico siparietto.

Infatti, Valeria Graci ha detto sulla bellissima Madalina Ghenea: “Quando lei è entrata in studio ho notato della ritenzione idrica nella parte superiore delle gambe”. E De Martino: “Almeno lei ha la parte alta delle gambe” e la Graci: “Questa te la sei preparata?! La mia battuta l’ho improvvisata!”.

Anche gli altri ospiti sono interventi e hanno commentato simpaticamente così: “L’hai voluta! Te la sei cercata”.