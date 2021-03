Selvaggia Lucarelli, racconto durissimo: “Mi sono persa tre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli la conosciamo tutti per essere, oltre che una giornalista bravissima dalla penna formidabile, anche una donna molto schietta che dice sempre quello che pensa a prescindere da chi è il bersaglio del suo attacco ed è sempre molto attenta soprattutto all’universo femminile.

Selvaggia Lucarelli non piace proprio a tutti perché i suoi attacchi sempre molto mirati e diretti, mettono anche in difficoltà chi li riceve e spesso lo scontro di fuoco che ne deriva è all’ultimo colpo. Recentemente abbiamo visto la Lucarelli contro Massimo Giletti sul caso Corona e anche lì non si è risparmiata definendo Giletti “una D’Urso che non ce l’ha fatta”.

Selvaggia Lucarelli “Mi sono bucata per quattro anni”

Selvaggia Lucarelli, che scrive su Tpi ha raccontato una parentesi molto dolorosa della sua vita con termini molto forti che hanno reso bene l’idea del travaglio che ha vissuto e da cui ne è uscita a gran fatica.

La Lucarelli ha scritto: “Mi sono bucata per quattro anni ma la mia droga non era una sostanza, era una relazione“. E poi ha continuato: “Il mio rimpianto più grande è di avere perso con mio figlio almeno tre anni, perché forse l’ultimo è stato un po’ più di guarigione. Mi sono persa tre anni di maternità felice. Non che non abbia dato priorità a mio figlio: non ho mai pensato di lasciarlo al padre e di non prendermene cura. Ma non ho dato priorità alla sua felicità. Quando sei vittima di una dipendenza la priorità è avere la dose“.

Ma poi, con estrema lucidità, ha spiegato: “Ho avuto la mia parte di responsabilità, lui si è infilato in una serie di mie pieghe e lati irrisolti. È stato un incontro sfortunato e io ho amplificato in questa relazione tutte le mie problematiche“.

La Lucarelli ha anche aggiunto: “Oggi non dico “meno male che è accaduto” perché il prezzo è stato altissimo. Ma se non avessi avuto uno choc emotivo così violento non avrei potuto vedere i miei limiti nella sfera sentimentale e non li avrei potuti risolvere”.

La Lucarelli che ha raccontato tutto in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si è messa a nudo facendo venire fuori una Selvaggia fragile ed emotivamente provata anche se ormai ha brillantemente superato quella fase della sua vita così complicata.

Selvaggia Lucarelli si scontra con Federico Palmaroli, alias Osho

Selvaggia Lucarelli, recentemente, a proposito dei vaccini si è scontrata con Federico Palmaroli, alias Osho.

La Lucarelli su di lui ha scritto: “Lui, professione faccio battute che non fanno ridere” e Palmaroli, di rimando: “Io, professione mitomane” in aggiunta ad un post della Lucarelli nel quale scriveva, a proposito dei giornalisti, che dovevano avere la priorità nella lista dei vaccini perchè la loro è una categoria essenziale.