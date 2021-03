Non è la D’Urso, violentissima lite, Alessandro Cecchi Paone a Walter Zenga “ignorante, buzzurro, scemo …” e Zenga …

0 SHARES Condividi Tweet

Purtroppo, in un periodo come questo, attanagliato dalla pandemia, l’argomento principale di ogni trasmissione è il covid. Anche la domenica, che dovrebbe essere una giornata di relax, di distensione e di allentamento di tensioni varie, in questo periodo è un concentrato di trasmissioni televisive che ospitano prevalentemente persone che possono spiegarci cosa sta accadendo, a che punto siamo, se ne verremo fuori, come e quando.

E poi negli ultimi giorni ciò che ha attirato più in assoluto l’attenzione degli italiani è stato il vaccino Astrazeneca che è stato prima ritirato causando un ritardo nelle vaccinazioni e poi, dopo accurati e precisi accertamenti è stato rimesso sul mercato anche se, a questo punto, la diffidenza della gente è tale che qualcuno ha pensato di rinunciare a vaccinarsi anche se era arrivato il suo turno e magari affidarsi ad un vaccino diverso.

La discussione sui vaccini

Ieri sera a Domenica live Non è la D’Urso ospiti erano Walter Zenga, collegato da Dubai dove vive per raccontare come si sta vivendo lì, Cecchi Paone, Giuseppe Cruciani, l’ex ministro della salute Beatrice Lorenzin.

Walter Zenga ha raccontato che lui ha scelto il vaccino cinese e ha detto: “Qui si può scegliere il vaccino, io ho fatto il cinese. Gli Emirati hanno preso un accordo con più case farmaceutiche per avere un approvvigionamento importante. Qua ci sono quattro vaccini. Tu puoi scegliere il vaccino che vuoi fare, io ho scelto di fare quello cinese che è quello più disponibile in questa area del mondo”.

A quel punto la Lorenzin ha detto: “I cinesi non hanno fatto richiesta all’EMA per vendere il loro vaccino in Europa“.

Cecchi Paone ha aggiunto: “Devi passare attraverso l’EMA, ci sono delle regole, siamo un posto civile per questo” e poiha chiesto a Zenga: “E chi te lo dice quanta gente è morta o si è ammalata?”.

Scontro violentissimo tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga, la risposta di Zenga infuoca Cecchi Paone

A quel punto Walter Zenga ha controbattuto: “Non diciamo stupidaggini. Tu non sei uscito mai neanche da Milano” e Cecchi Paone: “Ma tu sei scemo o vuoi che ti querelo?! Ti querelo, non parlare di scienza ma parla di pallone, ignorante, buzzurro… Lui non è titolato a parlare i vaccini, i vaccini devono passare delle importanti certificazioni…”. E’ dovuta intervenire Barbara D’Urso che ha detto: “Vi spengo i microfoni …Cambio argomento“.