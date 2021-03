Pio e Amedeo a Stefano De Martino “Di nuovo papà”, la risposta di Stefano e poi Belen sui social asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Pio e Amedeo, sabato sera ad Amici hanno fatto un intervento davvero dissacrante nei confronti di Belen, del suo compagno e, indirettamente nei confronti di Stefano De Martino.

Quando ci sono loro è inutile provare a fare gli indifferenti perché le loro battute sono sempre irriverenti e qualcuno, prima o poi, ci rimane male.

Sabato sera, Pio e Amedeo ne hanno avute per tutti: per Rudy Zerbi a cui hanno detto che è sempre lì, in ogni trasmissione di Maria De Filippi, che dalla sua sedia non si schioda per nessun motivo, per Stash che hanno preso di mira dicendo agli allievi della scuola di Amici di avere fiducia perché se ce l’ha fatta Stash ce la può fare chiunque e poi hanno attaccato Stefano De Martino per attaccare Belen e il suo compagno, Antonino Spinalbanese.

Pio e Amedeo, le battute a Stefano De Martino su Belen e sul suo compagno

Pio e Amedeo hanno fatto gli auguri a Stefano De Martino per l’arrivo della sorellina per Santiago salvo poi ricredersi e dire che non è suo ma del nuovo compagno di Belen che, a loro dire, i fidanzati se li sceglie tutti molto simili.

E il duo ha detto così: “A proposito di bambini glielo vogliamo fare un grande applauso a Stefano De Martino? Che diventa ancora papà“.

E poi: “Come non eri tu nella fotografia? Belen se li prende tutti uguali oh! Ma come l’hai presa? Tutto bene? Certo dal parrucchiere, e due shampoo pure tu non li potevi fare?”.

A quel punto Stefano De Martino ha detto: “Per me è un lavoro non ridere alle loro battute. Perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, se rido poco si offendono loro”.

La reazione di Belen

Belen, che evidentemente ha seguito tutto il momento ad Amici, quando si è parlato di lei ha scritto così sui social: “Sii come la fonte che trabocca e non come la cisterna che racchiude sempre la stessa acqua”.

E poi, dopo un po’, a corredo di una saponetta di Chanel, ha scritto: «Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca 😊😉».

Sui social in tanti hanno preso le difese di Belen scrivendo: «Pio e Amedeo per prendere in giro Stefano hanno messo in mezzo due persone che non c’erano, cattivo gusto».

Ma c’è anche chi ha difeso Stefano e ha detto: «Non ha fatto una piega, è stato un signore».