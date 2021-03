Amici, Lorella Cuccarini al veleno contro Alessandra Celentano: “ … perchè sei ad Amici da 20 anni?”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Amici non si smentisce mai e quest’anno, più che mai, gli scontri tra gli insegnanti sono davvero molto accesi. Le due insegnanti di ballo, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sono ai ferri corti e non si nascondono neppure. Quello che hanno da dire se lo dicono e lo scambio di battute al veleno tra le due non manca mai.

Sabato sera è andato in onda il primo serale e le divergenze tra le due insegnanti sono divenute ancora più lampanti.

Lo scontro maggiore avviene sempre su un’allieva di Lorella Cuccarini, Rosa.

Vediamo cosa è accaduto.

Lo scontro tra Secondo Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

Sabato sera sono continuati gli scontri tra Alessandra Celentano che, dal canto suo ritiene che Rosa non debba avere il diritto di partecipare al talent ed è arrivata anche a dirle: “Ha la maglia abusivamente”.

Dopo che Rosa si è esibita, la Cuccarini ha chiesto alla Celentano: “Ricordami tu chi ha chiesto la scorsa settimana di sommare le classifiche anche per il ballo e di permettere di accedere ai primi due. Le classifiche ti piacciono solo quando sono giuste per te?”.

E la Celentano, di rimando: “Ci sono ballerini migliori di lei che si meritavano un secondo posto”.

Quando poi la Celentano ha fatto sfidare Rosa con Serena, che è una sua allieva, la Cuccarini ha detto: “Sono due ragazze assolutamente diverse. Rosa è una ballerina di Modern … Serena ha una preparazione prettamente classica, tant’è che ha studiato diversi anni anche al Teatro dell’Opera. Non puoi metterle a confronto“.

Anche tra i giurati c’è disaccordo e, se Emanuele Filiberto di Savoia la sfida la vuole e dice: “Io ho vissuto nel Moulin Rouge e il can can l’ho visto. È vero che è molto classico, ma detto ciò a mio avviso un guanto di sfida bisogna accettarlo”, Stefano De Martino sostiene: “Da quello che ho capito Serena e Rosa hanno due preparazioni completamente diverse. Faccio un esempio, è come mettere uno spartito di Chopin davanti a un pianista diplomato al Conservatorio e un altro che suona ad orecchio. Sappiamo già che Rosa non sa leggere lo spartito. Non credo che questo guanto serva a qualcosa, è una partita persa a tavolino“.

E Stash, che è daccordo con De Martino, aggiunge: “Per spiccare non c’è bisogno di mettere in difficoltà per forza gli altri. Secondo me non è giusto”.

La Cuccarini alla Celentano “ma perché sei ad Amici da vent’anni?”

La sfida è stata così annullata e la Cuccarini ha detto alla Celentano: “Io sento un po’ di puzza sotto il naso … Io penso che sia nel mondo del cinema che nel mondo della televisione ci siano state tante espressioni di danza anche molto belle e importanti. Sento nella tua lettera un tono per cui tutto quello che è fatto in televisione non viene considerato danza, mi devi spiegare per quale motivo la fai da 20 anni. Dovresti essere più coerente”.