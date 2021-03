Monica Leoffredi brutale attacco a Maria Teresa Ruta: “Va da Barbara D’Urso per …” ma poi chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Monica Leoffredi, che da un po’ di tempo manca dalla televisione, ha criticato parecchio l’atteggiamento di Maria Teresa Ruta ma poi, probabilmente accortasi di avere un po’ troppo esagerato, ha deciso di chiedere scusa. Vediamo cosa è successo.

Monica Leofreddi attacca Maria Teresa Ruta ma poi le chiede scusa

Maria Teresa Ruta ha da poco terminato l’esperienza nella casa del grande fratello e il percorso che ha compiuto non è stato sempre felicissimo perchè sono venute fuori tematiche, alcune delle quali, non ancora risolte, con i figli e con l’ex marito il giornalista sportivo, Amedeo Goria.

Maria Teresa Ruta, che però all’interno della casa del grande fratello si è anche molto divertita, ora va spesso ospite nel salotto di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso.

E così, sui social, un utente ha scritto a Monica Leofreddi: “Il GfVip ha spalancato a Maria Teresa Ruta tutti i salotti di Barbara… che progressi nella carriera!!” e la Leofreddi di rimando ha risposto: “Nella carriera non so, nel portafoglio sicuramente“.

Ma poi si è resa conto di avere esagerato e ha volto precisare, sempre sui social: “Sulla Ruta volevo essere ironica e non velenosa. La partecipazione ad un reality è ben pagata e comprende anche molte ospitate, non è un avanzamento di carriera ma è un’opportunità di lavoro rispettabile!”.

Ma il popolo del web non è stato così clemente e l’ha criticata parecchio dicendole: “Hai detto una cosa del tutto fuori luogo”.

Maria Teresa Ruta e la storia con Andrea Brambilla

Maria Teresa Ruta, oltre che con Francesco Baccini, pare abbia avuto una storia anche con Andrea Brambilla del duo comico Gaspare e Zuzzurro. E se Baccini ha smentito la storia, Brambilla l’ha confermata e ha anche aggiunto altri particolari.

Andrea Brambilla ha dichiarato: “Quando Maria Teresa Ruta ha detto di aver avuto una storia con Baccini e di aver preso una cotta per me, in realtà lei ha edulcorato due situazioni, perché non ha detto per niente una balla!”.

E poi ha aggiunto: “Io e lei abbiamo avuto un’affettuosa amicizia … La mia è vera, non capisco perché non dovrebbe esserlo anche l’altra. Altro non dico, ma sicuramente quello che lei ha detto non è una balla!”.

E poi Andrea Brambilla ha detto che la moglie sa tutto e ha spiegato: “La prima cosa che ho fatto con lei è raccontarle tutte le mie disavventure sentimentali anche perché molte di queste erano persone dello spettacolo, quindi ho raccontato tutto per evitare questioni incresciose“.

E poi ha concluso così: “L’esclusiva non l’ho data a nessuno, l’unica è stata proprio Alessandra e infatti poi l’ho anche sposata”.