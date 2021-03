“Fai rumore” nello spot di “Svegliati amore mio”, Diodato “la mia canzone è stata usata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Guardando la tv, in questi giorni avrete sicuramente visto lo spot della nuova fiction targata Mediaset, con protagonista Sabrina Ferilli. La fiction andrà in onda proprio questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 21.30 circa su Canale 5 e si preannuncia un grande successo. La protagonista principale è la Ferilli, ma al suo fianco c’è un cast d’eccezione. Vista la grande pubblicità ed il clamore suscitato, questa fiction sembra essere piuttosto particolare e per questo motivo, si presume che avrà un impatto considerevole sulla tv italiana.

Svegliati amore mio, la canzone “Fai rumore” di Diodato come sigla

Come abbiamo avuto modo di anticipare, lo spot di “Svegliati amore mio“, è andato in onda parecchie volte al giorno, anche durante il serale di Amici di Maria De Filippi ed anche durante la diretta de L’Isola dei famosi. In realtà, durante il giorno, tra una trasmissione e l’altra, questo spot sembra essere onnipresente. Una delle frasi del trailer, pronunciata da Sabrina Ferilli, sui social sembra essere diventata virale. Per l’esattezza, la frase è la seguente “Svegliati amore mio, che sennò mamma non ce la fa”. Il primo post, andato in onda già diverse settimane fa, aveva come sottofondo la canzone vincitrice della 70esima edizione del Festival di Sanremo ovvero “Fai rumore“. In molti, sui social, sembra abbiano proprio interpellato l’artista, chiedendo cosa ne pensasse del fatto che la sua canzone, fosse la sigla dello spot della nuova fiction.

La risposta del cantante sorprende tutti

Dopo aver ricevuto davvero tanti messaggi, Diodato è intervenuto, dicendo la sua al riguardo. “Visto che me lo state chiedendo in tanti, vengo a dirvi che “Fai Rumore” non è nella colonna sonora della fiction “Svegliati amore mio”. È stata autonomamente utilizzata per il trailer. Si può fare. Faccio un personale in bocca al lupo anche visti i temi trattati che sembrano essere molto vicini alla realtà della mia città”. Insomma, sembra che nessuno abbia interpellato Diodato prima, ma il cantante avrebbe visto lo spot e capito che per realizzarlo era stata utilizzata la sua canzone, che è stata davvero un grande successo. Nessuna polemica, però, visto che è una cosa che si può fare.

Ecco la nuova fiction di Sabrina Ferilli

La prima puntata andrà in onda questa sera, mercoledì 24 marzo 2021 su Canale 5. È una fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, ispirata ad un fatto di cronaca. La protagonista principale è Sabrina Ferilli (Nanà), Ettore Bassi che interpreta il marito Sergio e Caterina Sbaraglia nelle vesti di Sara. Al fianco della Ferilli, anche altri attori Iaia Forte, Massimo Popolizio, Francesco Arca.