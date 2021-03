Amici 2021, Lorella Cuccarini nella bufera, tutti contro di lei nella scuola, anche il web la attacca

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini quest’anno è una delle Professoresse di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. In questi mesi, la showgirl si è scontrata parecchie volte con Rudy Zerbi e spesso le sue scelte non sono state apprezzate dai colleghi, ma anche dal web. È un pò questo, quanto è accaduto nelle scorse ore. Sembra che il popolo del web si sia scagliato contro la Cuccarini colpevole di aver fatto delle scelte considerate “scorrette” su Martina e Rosa. Ma cosa ha fatto la Cuccarini, da scatenare una grande polemica sui social?

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, ancora guerra tra le due

In attesa della prossima puntata del serale di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato 27 marzo, sembra che Lorella Cuccarini abbia fatto delle scelte che non sono state condivise dal popolo del web. Vediamo di capire cosa è accaduto. Alessandra Celentano, così come ha fatto nelle scorse puntate, ha lanciato dei guanti di sfida, sia a Martina Miliddi che a Rosa Di Grazia. Ne avrebbe mandato due alla prima e uno alla seconda. Lorella, dal canto suo questa volta sembra abbia manifestato la sua volontà. Da una parte, la prof di ballo non vuole contestarli, ma nel contempo non vuole accettarli così come sono.

Scelte in vista della prossima puntata del serale di Amici

La Cuccarini avrebbe fatto sapere, di avere intenzione di modificare la coreografia di Martina, impedendo così a Serena di poter provare quella contro Rosa. Proprio Alessandra, del resto, la scorsa settimana aveva modificato una coreografia ed aveva eliminato dei passi di classico, che pare fossero finiti proprio al centro della diatriba. In questo modo, Lorella non si sarebbe potuta tirare indietro e rifiutarsi. Il risultato è che adesso Rosa dovrà preparare questa coreografia in vista della prossima puntata del serale. Lorella, dal canto suo continuerebbe a ribadire il fatto che questa sfida non sia equa e giusta. Ma per quale motivo? Serena avrebbe iniziato a preparare questa coreografia la scorsa settimana, come stabilito dal regolamento. Rosa però non ha potuto contare sullo stesso trattamento. Il motivo è uno, ovvero nel caso in cui i giudici non avessero acconsentito all’annullamento del guanto, l’alunna avrebbe preferito perdere a tavolino. Quindi, il risultato è stato che Serena ha di fatto seguito il regolamento del programma, mentre Rosa no.

La scelta di Lorella Cuccarini infiamma il web

Ci si chiede, quindi, per quale motivo Lorella dovrebbe chiedere alla produzione di fermare le prove di Serena. La richiesta, ad ogni modo, non è piaciuta al pubblico a casa. Lorella avrebbe fatto ben capire di voler cambiare la coreografia per cercare di adattarla quanto più possibile a Martina. “Mossa furba”, avrebbe detto Tommaso Stanzani, parere condiviso da Sangiovanni. Il web però si sarebbe letteralmente scagliato contro la Cuccarini. Qualcuno ha scritto che non avrebbe senso accettare il guanto per cambiare poi i passi e adattarlo a Martina, visto che in questo modo, nulla avrebbe più senso. Qualcuno poi, ha accusato dicendo che non si tratta di intelligenza, ma di furbizia e scorrettezza. Come finirà questa diatriba?