Barbara Palombelli, a Stasera Italia fa una rivelazione inaspettata e molto personale “Tutti i giorni …”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara Palombelli, come tutti sappiamo, in quest’ultimo periodo è stata spesso al centro del gossip. Dapprima per il monologo presentato sul palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo, dedicato alle donne che però ha destato parecchie polemiche. Poi, la scorsa settimana, sembra che alcune sue dichiarazioni abbiano scatenato l’ira della categoria “Infermieri”. Insomma, non è proprio un buon momento per la conduttrice di Stasera Italia, che proprio nella serata di ieri, si è lasciata andare ad una confessione piuttosto inaspettata. Ma cosa ha dichiarato?

Barbara Palombelli, confessione inaspettata a Stasera Italia

La conduttrice, da diverso tempo ormai è al timone di un programma che va in onda su Rete 4 e che si intitola Stasera Italia. Nel corso della puntata andata in onda ieri, mercoledì 24 marzo, si è parlato di ritocchini estetici, che secondo gli ultimi dati, sarebbero aumentati in questo ultimo anno, dopo l’arrivo del Covid. Secondo gli esperti, la causa è da addebitare all’aumentare delle videoconferenze oltre che al periodo piuttosto critico che tutti noi ci siamo trovati ad affrontare.

Ritocchini in aumento dopo il Covid, parla l’esperta

In studio pare fosse presente la giornalista Sabrina Scampini, la quale ad un certo punto ha voluto mandare un messaggio a tutte le donne che tutti i giorni per motivi di lavoro si trovano a fare delle dirette molto lunghe su Zoom, utilizzando la classica lampada ad anello. “Durante le conferenze, guardiamo molto più noi stessi che gli altri, le imperfezioni del nostro viso ci risultano più evidenti e creano depressione. Se posso dare un suggerimento, consiglio di usare questa luce circolare. Tante volte non bisogna andare a fare degli interventi chirurgici, basta mettere una luce vicino al computer e vi assicuro che sarà sicuramente meglio. Risulterete con molte meno rughe e vi piacerete di più”. La replica della conduttrice non è tardata ad arrivare.

La confessione inaspettata di Barbara Palombelli

Barbara Palombelli, a proposito di luci, sembra aver spiazzato tutti facendo una confessione. “Eh beh, è la magia delle luci che mi tolgono almeno una quindicina d’anni tutti i giorni in televisione. Ringrazio Cristiano Mastropietro che fa questo lavoro”. Queste le parole della conduttrice, che non ha voluto nascondersi dietro un dito ed ha ammesso che il suo aspetto così radioso e giovanile, è molto spesso merito delle luci. La conduttrice, ha ammesso così di avere dei difetti e questa volta, ha trovato l’approvazione di migliaia di donne che sui social hanno voluto dedicarle qualche parola.