Ilary Blasi posta una foto nella vasca con un calice di vino, Francesco Totti commenta “Sicuramente …”

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo e tra le più amate del nostro paese. I due stanno insieme da diversi anni ed hanno messo su una grande famiglia, con i loro tre figli. Lei è una conduttrice di grande successo, lui dopo essersi ritirato come calciatore, è diventato un dirigente ma sempre nel settore dove ha lavorato praticamente da sempre. La moglie ha da poco iniziato una nuova avventura, essendo al timone di una trasmissione molto importante ovvero L’Isola dei famosi. I due, tra l’altro, sono molto attivi sui social e proprio in queste ore, sono stati protagonisti di un siparietto molto simpatico. Ma cosa è accaduto?

Ilary Blasi divisa tra Roma e Milano, tra famiglia e lavoro

La conduttrice, come già abbiamo avuto modo di anticipare, in questi giorni è molto impegnata e si divide tra lavoro e famiglia. Inoltre, proprio per motivi lavorativi, due volte alla settimana, il lunedì ed il venerdì, lascia Roma per raggiungere Milano, per condurre L’Isola dei famosi. Nella giornata di ieri, la conduttrice romana ha pubblicato un video piuttosto divertente, che ha come protagonista proprio se stessa, mentre passa l’aspirapolvere a casa. In modo piuttosto ironico, Ilary scrive “Lunedì e giovedì soubrette“. In realtà, la moglie di Totti non ha continuato la frase, ma pare che volesse dire che se il lunedì e giovedì è una donna dello spettacolo, gli altri giorni è una donna di casa come tante altre.

La conduttrice posa nuda in vasca da bagno

Se il video ha tanto divertito i suoi followers, che hanno lasciato diversi like e interazioni, un altro suo scatto ha davvero colpito nel segno. La conduttrice, infatti, il giorno dopo la diretta dell’Isola dei famosi, sembra aver pubblicato su Instagram una sua foto in bianco e nero, che è diventata subito virale. Lo scatto ha conquistato in pochissimo tempo ben oltre 200 mila like e tantissimi commenti. Molti, ovviamente, le hanno fatto dei complimenti, alcuni hanno postato dei messaggi di invidia, ovviamente per il marito Francesco Totti. Tra i tanti commenti, quello che ha tanto divertito e attirato l’attenzione di tutti è stato proprio quello del marito, l’ex capitano dei giallorossi Francesco Totti.

Il commento di Francesco Totti sotto alla foto della moglie

La foto in questione ritrae Ilary, all’interno di una vasca da bagno, con i capelli raccolti, ancora con il viso truccato ed in mano un calice di vino. Il marito, che è sempre molto attivo sui social, ha commentato questa foto, ma non per fare dei complimenti alla moglie. “Quella era acqua sicuramente“, con tanto di emoticon. Inevitabilmente il commento dell’ex capitano della Roma ha ricevuto migliaia di like.