Vita in Diretta, Alberto Matano fuori di sé per una foto pubblicata da Gianni Morandi: “Ma è mai possibile che …”

Vita in Diretta prosegue e si sta avvicinando la stagione estiva quando io programma va in vacanza e, al suo posto, inizia Vita in diretta estate che quest’anno non si sa ancora chi lo condurrà. Se fosse riproposta la coppia Andrea Delogu e Marcello Masi gli spettatori sarebbero felicissimi perchè l’estate scorsa è stato un grandissimo successo: i due conduttori sono piaciuti tantissimo e tra di loro era evidente armonia e affetto. Staremo a vedere per queta estate chi ne assumerà la conduzione, al momento la Rai non ha fatto trapelare nulla.

Alberto Matano commenta la foto pubblicata sui social da Gianni Morandi

Come ormai tutti sanno, a Gianni Morandi è occorso un incidente abbastanza grave che, per fortuna, è finito al meglio ma, certamente l’esito poteva essere ben peggiore. Gianni Morandi era nella sua casa in campagna e si stava occupando di bruciare alcune sterpaglie quando è scivolato nel fuoco riportando ustioni gravi tanto che per lui è stato necessario il ricovero nell’ospedale di Cesena nel centro grandi ustionati.

Le sue condizioni sono migliorate giorno dopo giorno ma attualmente è ancora ricoverato e ha entrambe le mani completamente fasciate. Qualche giorno fa, ha postato sui social una foto mentre la moglie Anna lo imbocca per il pranzo perchè lui, altrimenti, non avrebbe la possibilità di mangiare da solo. Dopo quelle foto si sono scatenate le polemiche perchcè la gente si è chiesta se abbia avuto un trattamento di favore visto che attualmente, per la situazione covid, non è permesso entrare negli ospedali. E allora, della questione ne ha parlato anche Alberto Matano che ha detto: “Ma è mai possibile che tutto poi finisca nell’odio degli odiatori?”

E poi ha aggiunto, mostrando la fotografia che mostra Morandi su un letto di ospedale e la moglie che lo aiuta a mangiare: “E’ molto tenera”.

Mario Adinolfi su Matano “E’ antidemocratico”

Qualche giorno fa Mario Adinolfi ha scritto così sui social: “C’è chi mi vorrebbe agitato per il ‘bacio omo’ nella fiction su Leonardo, ma so bene ormai che se non paghi la tassa alla nota lobby su Gaiuno non muovi un dito. Più preoccupante il modo con cui Alberto Matano fa propaganda al ddl Zan senza contraddittorio. È antidemocratico“.