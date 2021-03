Amici 20, Maria De Filippi fuori di sè con Alessandra Celentano “Ora litighiamo …”, la Celentano si zittisce

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di sabato è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Ancora una volta Alessandra Celentano è stata protagonista principale, per via dei suoi continui attacchi all’allieva Martina. Questa volta però, è intervenuta anche Maria De Filippi. Ma cosa è accaduto?

Amici 20, Alessandra Celentano umilia Martina

Ormai dopo diversi anni, conosciamo tutti Alessandra Celentano, la professoressa di ballo che utilizza spesso dei modi poco carini per esprimere i suoi giudizi su alcuni allievi che “non rientrano” nelle sue grazie. Questa volta però, alcune parole utilizzate dalla Celentano sembra che abbiano ferito molto Martina Miliddi. “E’ negata”, avrebbe detto Alessandra parlando della giovane ballerina di Arisa e Lorella Cuccarini. A quel punto sarebbe intervenuta la De Filippi, per cercare di contenere la maestra. Pare che ad un certo punto, contro di lei si sarebbe scagliato anche Stefano De Martino che quest’anno è il giudice del serale del talent show.

Martina umiliata dalla maestra Celentano

De resto Alessandra non è di certo la prima volta che si scaglia contro Martina e da diversi mesi continua a ribadire il fatto che nella squadra di Arisa e Cuccarini ci sono parecchi allievi che non meritano di stare al serale. Il suo affondo più duro lo riserva sempre per la giovane Miliddi. «E’ negata, lo penso e lo dico», ha dichiarato la Celentano, affermazioni che hanno mandato su tutte le furie Lorella. «Non ti puoi permettere di dire ad una ragazza che è negata, le parole hanno un peso. Si possono esprimere gli stessi concetti usando parole differenti». Questa la replica della Cuccarini che è intervenuta per difendere la sua allieva.

Stefano De Martino e Maria De Filippi contro la maestra

A quel punto, sono intervenuti anche Stefano De Martino il quale ha dichiarato che a suo avvio non è utile dire ad una ragazza di 20 anni queste cose, ma che semplicemente si può esprimere un proprio parere personale che può essere negativo o positivo. La Celentano però non si arresta e continua ad insultare l’allieva, parlando di una coreografia ritoccata. La Celentano però sembra abbia continuato ad insultare l’allieva dicendo che se non sa fare niente non è di certo un problema suo. Ad un certo punto è intervenuta la stessa Maria. « Alessandra non esageriamo non è una coreografia intoccabile. Se ragioni così allora dobbiamo chiamare pure Beyoncé così le chiediamo se le sta bene che Deddy ha cambiato la sua canzone. Alessandra, non voglio litigare con te, abbiamo già litigato negli anni». Insomma, cambiano le stagioni, ma la Celentano è sempre la “maestra più cattiva” della scuola.