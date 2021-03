Che tempo che fa, Alessia Marcuzzi schietta e diretta su Chiara Ferragni “Io sicuramente non …”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, domenica 28 marzo 2021 è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fazio Fazio, con la partecipazione dell’immancabile Luciana Littizzetto. Tra i diversi ospiti in studio, una tra le conduttrici più amate della televisione italiana. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, la quale è stata protagonista di un simpaticissimo siparietto con la comica torinese.

Che tempo che fa, domenica 28 marzo ospiti in studio

Così come ogni domenica, anche ieri è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, su Rai 3. Ovviamente presenti in studio anche Filippa Lagerback, Enrico Brigano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. È stato dato ampio spazio all’attualità, uno spazio che è stato curato da Roberto Saviano. Ed ancora in studio la Ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli e Roberto Burioni. Uno spazio della puntata è stato dedicato anche a Piero Angela, il noto divulgatore scientifico che ha appena festeggiato il 40° anniversario del programma storico Quark, diventato poi Super Quark. Sono stati diversi gli ospiti della puntata, tra chi Christian De Sica, Alessia Marcuzzi, Francesca Michielin e Fedez.

Alessia Marcuzzi e Luciana Littizzetto, siparietto simpatico su Chiara Ferragni

Come tutti sappiamo, quest’ultimo da pochi giorni è diventato papà per la seconda volta, essendo venuta al mondo la piccola Vittoria. E’ stato proprio durante l’intervista ad Alessia Marcuzzi, che Luciana Littizzetto ha mandato in onda una fotografia che vedeva protagoniste Chiara Ferragni con la piccola Vittoria in braccio, subito dopo il parto. Entrambe hanno commentato la bellezza della Ferragni, subito dopo il parto, splendente come sempre ed in ottima forma. A quel punto Luciana avrebbe scherzato dicendo “Ma hai visto quanto erano belle mamma e figlia subito dopo il parto? Le altre donne escono in condizioni terribili dalla sala parto!”. A quel punto, la conduttrice romana avrebbe confermato le parole di Luciana, dandole completamente ragione.

La confessione della conduttrice sul figlio Tommaso appena nato

“E’ vero ma lei è bellissima, io non ero sicuramente così dopo il parto…”, ha dichiarato Alessia. Poi quest’ultima sembra aver aggiunto che nemmeno i bambini appena nati sono tutti belli, come la piccola Vittoria. “Quando mi hanno messo sul petto Tommaso ho subito detto ‘Mamma mia, bruttino!‘”. Queste ancora le parole dichiarate dalla conduttrice che ha parlato con la sua solita schiettezza e sincerità, caratteristiche che la contraddistinguono da sempre. Dopo le parole della Marcuzzi, ovviamente la Littizzetto non ha potuto fare altro che scoppiare a ridere e poi ancora hanno continuato, facendo tanti complimenti ancora ai Ferragnez.