Amici, ballerina professionista al veleno contro Rosa e Martina ma poi …

Amici è il talent che, forse più piace nel panorama televisivo come tutti i programmi che portano la firma di Maria De Filippi. La formula di Amici che va in onda da ormai vent’anni, sostanzialmente non è mai cambiata e la gente si è così tanto affezionata che segue il programma e non è stanco.

Maria De Filippi che lo conduce è molto in gamba e sa bene calibrare la sua ruvidezza con il suo senso molto spiccato di protezione che ha nei confronti di tutti i ragazzi.

Spesso si scontrano la maestra di danza Alessandra Celentano che è molto dura ed intransigente con Lorella Cuccarini che è la new entry di quest’anno.

Lo scontro tra i professori

Anche quest’anno, come tutti gli altri anni, è molto acceso lo scontro tra i professori.

Quest’anno la Celentano ha trovato, però, filo da torcere con Lorella Cuccarini che, reduce dalla Rai e dalla trasmissione che conduceva in tandem con Alberto Matano, Vita in diretta che quest’anno vede al timone solo Matano, è molto materna, in fondo ha anche quattro figli e sa molto bene come si gestiscono i ragazzi.

Lorella Cuccarini da una parte è accogliente e morbida, dall’altra severa e pretende impegno rigore e serietà.

Spesso si scontrano anche Rudy Zerbi e Arisa, i maestri di canto e questi diverbi verbali sono, in fondo, anche il sale della trasmissione.

La ballerina professionista fa una gaffe con Martina e Rosa

Martina e Rosa non sono ben viste dalla maestra Celentano che, a suo dire, non meritavano neppure di essere all’interno della trasmissione tanto da averle definite clandestine. Invece, Lorella Cuccarini da loro vuole tirare fuori il meglio e con loro si impegna tantissimo e si cimenta.

Ieri, dopo la puntata di sabato, qualche utente sul web ha scritto così: “RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”.

Giulia Pauselli, è la ballerina professionista di Amici che, a sua volta, ha partecipato all’edizione 2011 come concorrente di Amici.

La Pauselli prima ha messo il mi piace e poi a detto di essersi confusa: “È partito il pollice automatico. Grazie a tutti per i pensieri belli ma evitate i commenti negativi perché poi mi sbaglio anche io . Vi voglio bene”.

Chissà se la maestra delle due ragazze, Lorella Cuccarini, avrà qualcosa di dire.