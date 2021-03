Isola dei Famosi Iva Zanicchi senza mezzi termini su Tommaso Zorsi: “Tommaso Zorzi è ….”

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei Famosi è ormai iniziata da diverse puntate e i riflettori sono tutti accesi, oltre che sulla padrona di casa Ilary Blasi che ha confermato, anche in questa trasmissione il suo caratterino molto forte , anche sui concorrenti ma inevitabilmente, anche sugli opinionisti, Tommaso Zorsi, Iva Zanicchi e Elettra Lamaborghini che è arrivata dopo la prima puntata perché era risultata positiva al covd e ha dovuto rimanere ferma a casa per un po’ fino a che non si è negativizzata.

Iva Zanicchi dice cosa pensa di Tommaso Zorsi

Iva Zanicchi viene spesso chiamata nelle varie trasmissioni televisive perché è sempre molti simpatica, fresca e frizzante nonostante non sia più una ragazzina. A Iva Zanicchi piace tanto il mondo televisivo e anche i giovani con i quali si sente a suo agio e loro l’apprezzano per la incredibile vitalità.

Iva Zanicchi , nonostante anche lei abbia contratto il covid e sia stata poco bene per questo tanto da essere anche ricoverata, è in ottima forma e regge benissimo l’ora tarda a cui finisce L’isola dei famosi.

Iva Zanicchi per il covid ha perso anche il fratello e ora che è uscita dal tunnel rende spesso anche la sua testimonianza. La Zanicchi, come opinionista de L’isola dei famosi è molto simpatica e questo ruolo le calza a pennello perchè poi si trova benissimo anche con i suoi colleghi opinionisti, Zorsi e la Lamborghini. Iva Zanicchi di Tommaso Zorsi ha detto: “Pensavo fosse molto giovane, invece… Posso essere sincera? Pensavo che fosse un ragazzo molto giovane, invece mi ha stupito. E’ carino ed educato”.

E poi ha raccontato che, nonostante le piaccia molto essere opinionista a L’isola quel ruolo la stanca molto perché la trasmissione finisce tardi e così ha detto che sia lei che Tommaso Zorsi: “Alla fine della serata eravamo distrutti”.

Iva Zanicchi parla anche di Ilary Blasi

Iva Zanicchi ha anche detto la sua sulla padrona di casa, Ilary Blasi che alla prima puntata ha voluto salutare Alessia Marcuzzi che fino a questa edizione aveva condotto lei l’Isola. La Marcuzzi, dal canto suo, sui social, ha ricambiato i saluti augurando alla Blasi un buon lavoro.

Iva Zanicchi su Ilary Blasi ha detto:

“E’ deliziosa e gentile … è una persona perbene e veramente affettuosa”. L’Isola dei famosi, che va in onda lunedì alle 21:40 circa su Canale 5, sta riscuotendo un grande successo di pubblico e la presenza, come concorrente, di Elisa Isoardi, è apprezzata da molti.