Domenica In, Belen Rodriguez nella bufera, durante l’intervista il web si infiamma “ma cosa ha … “

Ieri domenica 28 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata di Domenica in, il programma condotto da Mara Venier. Una delle ospiti più attese della puntata è stata sicuramente lei, la nota showgirl Belen Rodriguez. Quest’ultima è stata intervistata da Mara Venier e pare che la showgirl si sia lasciata andare parlando di tante cose a partire dalla sua infanzia a finire alla sua vita attuale. Ad un certo punto però, sembra che la showgirl si sia tanto emozionata, dopo aver ascoltato qualcosa che Mara Venier ha mandato in onda. Ma cos’è accaduto?

Domenica In, ospite in studio la bellissima Belen Rodriguez

Come abbiamo già anticipato, una delle ospiti più attese della puntata di Domenica In del 28 marzo è stata proprio lei Belen Rodriguez. Quest’ultima ha parlato con la sua massima sincerità di tante cose a cominciare dalla sua infanzia, continuando poi con l’arrivo in Italia, del figlio Santiago e della sua attuale gravidanza. Parlando proprio di Santiago pare che la conduttrice Mara Venier abbia sottolineato come il piccolo sia nato “da un grande amore con Stefano”. A quel punto la Rodriguez avrebbe detto “Non c’è niente di più bello dei figli, quando arrivano solo loro e basta”.

Santiago consacra l’amore tra la mamma e Antonino Spinalbese

Parlando proprio del piccolo Santiago, Belen sembra aver raccontato che è stato proprio lui a dare l’approvazione affinché potesse frequentare il suo attuale compagno ovvero Antonino Spinalbese dal quale aspetta la piccola Luna Marì che arriverà in estate. “I bambini capiscono, poi ci sono dei bambini speciali… Lo so che tutti i figli sono speciali ma lui ha un’intelligenza superiore non perché sia mio… È uguale al padre l’intelligenza l’ha presa da me”. Queste le parole della showgirl, tra una risata e l’altra.

L’emozione di Belen, poi i telespettatori notano un particolare

Ad un certo punto dell’intervista però, Belen pare che si sia emozionata così tanto da scoppiare a piangere. Questo è avvenuto dopo aver ascoltato un audio della mamma Veronica. Mentre tutto ciò accadeva in TV, molti telespettatori si sono riversati sui social a commentare, dopo aver notato un particolare che non è passato di certo inosservato. Qualcuno pare che abbia notato come il labbro di Belen in questo ultimo periodo sia più pronunciato del solito e da lì sono arrivati i commenti più disparati. “Quando si è incinta di solito cresce la pancia. A Belen è cresciuto il labbro superiore“ scrive un utente. Ed ancora “Ed io che pensavo che alle donne in gravidanza crescessero solo le tette… le labbra onestamente me pare na gran caz*ata“. Di certo Belen è abituata a questi tipi di commenti e di attacchi tanto che proprio nei giorni scorsi durante uno shooting fotografico ha trovato il tempo di fare una diretta, riportando il suo personale commento sugli haters, che non si arrendono e continuano ad insultarla giorno dopo giorno.