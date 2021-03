Che tempo che fa, Alessia Marcuzzi, Fazio e Littizzetto nella bufera, Dagospia lancia una bomba “Alessia Marcuzzi è arrivata in …

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica scorsa, 28 marzo a Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio con la co conduzione di Luciana Littizzetto ha avuto ospite Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi e Luciana Littizzetto hanno molto divertito e se gli spettatori hanno solo apprezzato la comicità delle due donne, Dagospia e Striscia la notizia hanno visto ben oltre e hanno attaccato duramente il trio.

Vediamo cosa è accaduto.

Alessia Marcuzzi, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno lo stesso agente

Alessia Marcuzzi, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno lo stesso agente, Giuseppe Caschetto che è l’agente anche di tanti altri vip.

Da poco Alessia Marcuzzi ha lanciato una linea di creme per il corpo che ha pubblicizzato anche con alcune foto di nudo molto artistiche che, però, hanno fatto molto discutere e domenica sera, da Fabio Fazio, insieme alla Littizzetto ha fatto alle stesse creme.

Infatti, sia la Littizzetto che la Marcuzzi hanno mostrato come ci si mette le creme, esasperando le scene e facendole diventare molto simpatiche e, nonostante abbiano fatto molto sorridere, sia Striscia la notizia che Dagospia hanno lanciato la bomba che quello più che un siparietto comico molto divertente era un vero e proprio spot pubblicitario alle creme della Marcuzzi, tutto questo sulla Rai, una tv pubblica.

L’attacco di Dagospia e di Striscia la notizia a Fabio Fazio, Alessia Marcuzzi e Luciana Littizzetto

Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino ha scritto così: “Sorge spontanea una domanda…”

E poi: “Ennesima incursione pubblicitaria … Riverita ospite la loro collega di scuderia Caschetto, Alessia Marcuzzi che arriva in studio per promozionare il suo kit di creme per diventare “più belle”.

E poi sulla Littizzetto e sulla Marcuzzi: “Le due iniziano a picchiettarsi le guance e ad accarezzarsi il collo per spianare le rughe … sorge spontanea la fattura: per tale spot, Rai Pubblicità quanto ha incassato?”.

A terminare il siparietto divertente della Littizzetto e della Marcuzzi, l’intromissione di Fazio che, a vedere le scene sexy della Marcuzzi le ha detto: “Vieni quando vuoi in tv, e ripeti pure la scena”.

Anche Striscia la notizia ha trovato da ridire sull’ospitata della Marcuzzi in Rai per pubblicizzare i suoi prodotti e

l’inviato Pinuccio ha detto: “La tv di Stato è generosa, non aveva i soldi ed è andata là Alessia”. E poi ha aggiunto: “La Marcuzzi, Fazio e la Littizzetto hanno lo stesso agente, ossia Giuseppe Caschetto”.