Stasera Italia, Vittorio Feltri una furia contro Barbara Palombelli “Ha mandato in onda immagini … “

Barbara Palombelli, ancora al centro delle polemiche. Ma cosa ha combinato questa volta la conduttrice di Stasera Italia, il programma da lei condotto e che va in onda su Rete 4? A scagliarsi contro la conduttrice questa volta è stato Vittorio Feltri. Cerchiamo di capire però cosa è accaduto.

Barbara Palombelli, ancora guai per la conduttrice di Stasera Italia

Nel corso dell’ultima puntata di Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 come sempre, sono state mandate in onda delle immagini del direttore Vittorio Feltri, delle quali però quest’ultimo pare non ne fosse a conoscenza. Il direttore, che di certo non le manda a dire, su Twitter ha reso noto questo particolare e si è scagliato contro la conduttrice, accusandola di non avergli fatto firmare alcuna liberatoria. “Barbara Palombelli non mi ha mai fatto firmare una liberatoria. Mi ha mandato in onda abusivamente. Attendo chiarimenti e risarcimenti”. Questo quanto dichiarato dal direttore, che sembra essere intenzionato ad andare avanti ed a non far passare questa cosa inosservata. Al momento la conduttrice sembra non abbia commentato l’accaduto, né tantomeno la redazione di Stasera Italia, il programma da lei condotto. Insomma, bisognerà attendere ancora qualche altro giorno per capire come si risolverà questa situazione.

La conduttrice ancora una volta al centro della bufera

Non è di certo un periodo semplice per la conduttrice, reduce da un’esperienza al Festival di Sanremo che ha destato anche qualche polemica. Nello specifico in quel caso, a finire al centro della bufera pare sia stato il suo monologo sulle donne. Da una parte è stato accolto con grande entusiasmo, ma alcuni passaggi non sono affatto piaciuti all’opinione pubblica. E poi ancora la polemica sorta dopo alcune dichiarazioni rilasciate nel corso del suo programma, sulla categoria dei sanitari, tanto che l’Associazione degli infermieri ha pubblicato una lettera di dissenso.

Stasera Italia, si parla di Covid e di vaccini

Sempre nel corso della puntata del programma condotto dalla Palombelli, si è parlato ancora una volta della pandemia da Covid e di vaccino, dei ritardi ed anche dei problemi con le prenotazioni. Ospite in puntata Fabrizio Pregliasco, il quale sembra si sia schierato contro gli acquisti individuali da parte delle regioni. “Deve esserci una equità nazionale“, è questo quanto sottolineato dal virologo. Polemico l’intervento di Francesca Fagnani, la quale sembra aver commentato la vicenda, con stupore. Ecco le sue dichiarazioni “Non ci si aspettava che medici e sanitari avessero atteggiamenti così antiscientifici”. Queste le sue parole.