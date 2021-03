Vita in diretta, Alberto Matano mai visto così, decide di raccontare cosa è successo durante la pubblicità e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano sta conducendo, quest’anno da solo, Vita in diretta che sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico.

Alberto Matano, che è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ha imparato comunque un po’ a sbottonarsi e ha raccontato qualcosa di sé stesso di molto intimo e cioè il bellissimo rapporto che lo lega alla sua famiglia di origine, alla mamma, al papà e ai nipotini. Sulla sua vita privata, invece, non intende in alcun modo sbottonarsi e l’unica cosa che ha rivelato e che ha, da un po’ di tempo, un rapporto importante del quale non vuole svelare nulla.

Alberto Matano svela cosa è successo durante la pausa pubblicitaria

Ieri, martedì 30 marzo 2021, è andata in onda un’altra puntata di Vita in diretta con la parte dedicata all’attualità che prevalentemente si occupa di covid e dei vaccini e la parte più leggera dedicata all’intrattenimento.

Nella seconda parte, ospiti in studio c’erano Roberto Poletti, Anna Pettinelli, Annalisa Bruchi e Benedetta Rinaldi.

Prima di terminare la puntata, però, Alberto Matano, rientrato dallo spazio pubblicitario ha detto: “Come sempre, anche oggi ci siamo raccontati alcune cose durante la pubblicità…”.

E Roberto Poletti di rimando: “Le cose che ci raccontiamo durante la pubblicità di solito sono le più interessanti!”.

Anche Benedetta Rinaldi ha detto la sua: “Abbiamo continuato a parlare di quello di cui abbiamo parlato in diretta prima della pubblicità, dicendo però delle cose più alla romana…” e, Matano: “Menomale che c’è Benedetta”. La Pettinelli, a quel punto, si è sentita in dovere di dire: “Non ci sono stati fuori onda imperdibili. Niente di che” e Alberto Matano, molto divertito: “Assolutamente!”.

Roberto Poletti, continuando il dialogo divertente ha aggiunto: “Adesso, però, li vanno a cercare i fuori onda, ora che hai detto questo” e Matano è scoppiato in una fragorosa risata.

Poletti poi ha chiuso così: “Io sarò di nuovo qui domani, il tempo di cancellare i fuori onda e tornerò”.

Alberto Matano e i vaccini

Alberto Matano, insieme quasi tutta la popolazione, si augura che a breve le vaccinazioni siano state completate per poter tornare a condurre una vita normale. Però, i dubbi sui tempi ci sono e ,a questo proposito, Alberto Matano in duretta a Vita in diretta ha detto: “Io non penso che sarò vaccinato per l’estate, anche se me lo auguro“.