Alessia Marcuzzi posta una foto e Rudy Zerbi scrive un commento, il web si infiamma

Alessia Marcuzzi è una delle showgirl più importanti del nostro paese e su questo non sembra esserci alcun dubbio. Recentemente, ed esattamente la scorsa domenica 29 marzo è stata ospite a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, affiancato come sempre dalla simpaticissima Luciana Littizzetto. Le due donne, sono state protagoniste di un simpatico siparietto che ha fatto tanto divertire il pubblico italiano all’ascolto. Ad ogni modo, dopo la sua ospitata al programma Alessia sembra abbia voluto stuzzicare i suoi fan, pubblicando una foto su Instagram mentre si trova in albergo. Questo scatto, è divenuto subito virale ed ha ottenuto migliaia di commenti, ovviamente tutti molto positivi.

Alessia Marcuzzi si mostra sui social, è boom di like

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Alessia Marcuzzi è stata ospite nel programma di Fabio Fazio la scorsa domenica e subito dopo ho voluto in qualche modo stuzzicare i suoi fan. Dall’hotel dove ha alloggiato la conduttrice, ha postato una sua foto dove indossa una lingerie nera molto provocante ed un paio di occhiali da sole. Nella didascalia si legge “Metti una sera in hotel“. Questa foto inevitabilmente ha scatenato la reazione di utenti che hanno commentato in modo positivo e hanno riempito di complimenti la conduttrice romana. Nel giro di pochi istanti, infatti si sono contati ben oltre 70 mila cuoricini che poi rappresentano dei like.

Il commento di Rudy Zerbi non passa inosservato

Tra i tanti commenti però quello che non è passato inosservato è stato quello di Rudy Zerbi, il quale sembra abbia in qualche modo voluto commentare diversamente rispetto alle migliaia di fan, che hanno soltanto esaltato la bellezza di Alessia. “Come si chiama quel bellissimo orso di peluche che ha immediatamente attirato la mia attenzione?”, questo il commento di Rudy. Alessia sembra non aver applicato a questo commento piuttosto simpatico di Rudy Zerbi o almeno non lo ha fatto fino ad oggi.

La conduttrice romana ospite a Che tempo che fa

Alessia ha divertito tanto i telespettatori durante la sua ospitata al programma di Fabio Fazio. Gli spettatori hanno tanto apprezzato la comicità delle due donne, esaltata anche da Dagospia e da Striscia la notizia. Durante la sua ospitata nel salotto di Fabio Fazio, Alessia ha lanciato una linea di creme per il corpo che ha pubblicato anche insieme ad alcune foto di nudo artistiche che hanno fatto parecchio discutere domenica da Fabio Fazio.