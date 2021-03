Stefano De Martino posta una foto e il web lo massacra, la sua risposta è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino è costantemente al centro del gossip, prima perché marito di Belen, poi per il divorzio, poi per la riappacificazione e, in ultimo, perchè ora Belen aspetta il suo secondo figlio che però non è di De Martino ma del suo attuale compagno, con il quale la show girl argentina ha ritrovato il sorriso, Antonino Spinalbanese.

Stefano De Martino, che è sempre stato descritto come molto “birichino” da Maria De Filippi e da chiunque altro lo conosce bene, pare che sia stato la causa delle fine del matrimonio con la Rodriguez per le sue scappatelle, la più celebre delle quali, quella presunta dell’estate scorsa con Alessia Marcuzzi. In realtà, nessuno dei due ha mai confermato questa versione che, comunque rimane la più accreditata nel mondo del gossip.

Stefano De Martino posta una foto e il popolo del web lo massacra

Stefano De Martino, che attualmente sembra fidanzato con una modella molto famosa, Maria Carla Boscono con la quale pare sia addirittura partita la convivenza è molto attivo sui social dove posta continuamente foto o scrive post per tenersi sempre in contatto con i suoi follower, Ieri ha postato una foto sui campi da tennis e il popolo del web gli si è rivoltato contro scrivendo in calce alla sua foto: «Ma non si può giocare nei campetti per le restrizioni Covid», o anche: «Ma non è vietato fare sport nei circoli sportivi?».

E poi un altro utente ha scritto: «Stefano De Martino può giocare, io pur avendo lo stesso cognome non posso per le restrizioni Covid 😷 e chest è🤷‍♀️».

A quel punto De Martino ha deciso di rispondere e lo ha fatto con il suo solito humor scrivendo: «Se sei tesserato alla Fit, puoi giocare anche con un altro cognome».

Subito dopo la sua pagina è stata subbissata di like e ne sono arrivati più di 600.

I suoi follower hanno scritto così commentando la risposta epica di De Martino: «L’ignoranza, chest è».

Stefano De Martino e i suoi attuali impegni lavorativi

Stefano De Martino è molto richiesto in televisione e Maria De Filippi lo ha voluto per questa edizione di Amici al serale come giudice insieme a Stash dei Colors e a Emanuele Filiberto.

Il duo comico Pio e Amedeo, durante la prima puntata di Amici, lo hanno massacrato con le battute a cui De Martino è stato sorridendo e dimostrandosi molto simpatico.