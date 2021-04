Isola dei famosi 2021, momenti di panico, mai accaduto prima che

0 SHARES Condividi Tweet

Sull’Isola dei Famosi sta accadendo purtroppo qualcosa di imprevisto tanto che è la produzione è dovuta intervenire per cercare di aiutare i naufraghi. Ma che cosa sta accadendo? Sembra che la tensione ormai in Honduras sia arrivata ai limiti esagerati. Sembrerebbe che i naufraghi dopo diverse settimane dall’inizio del programma, non siano ancora riusciti a pescare e si siano nutriti soltanto con del riso. Si tratta di una situazione che pare non si fosse mai verificata in tutti questi anni in cui è andato in onda il programma. Visto l’evento eccezionale la produzione dell’Isola dei Famosi è stata costretta ad intervenire ma dando loro una persona che darà dei consigli su come poter pescare. Si tratta effettivamente di un evento che non si era mai verificato in tutti questi anni in cui il reality è andato in onda, ma la produzione è stata costretta in questo modo perché i concorrenti hanno necessità di alimentarsi anche con delle proteine e non soltanto con del riso. Ma cerchiamo di capire che cosa sta accadendo.

Isola dei famosi, un evento eccezionale in Honduras

Sull’Isola è così sbarcato nelle scorse ore Thomas, un esperto pescatore che pare abbia già aiutato i vari concorrenti, spiegando loro come poter pescare e catturare i pesci non soltanto con la rete, ma anche con la lenza. Sembra che i suoi insegnamenti siano stati davvero molto utili, tanto che dopo qualche ora sia Fariba che un’altra naufraga, hanno pescato i loro primi pesci.

Sbarca sull’isola Thomas, un pescatore esperto

La tensione però sembra essere ormai arrivata alle stelle e di conseguenza non sono mancate le liti tra diversi naufraghi. Uno scontro piuttosto acceso si è verificato tra Valentina Persia e Brando Giorgi.

Scontri accesi tra i naufraghi

“Questi ultimi giorni ho pensato tutta la notte, vorrei un po’ estraniarmi da gruppo. Ci sono delle dinamiche che purtroppo non riesco a capire, non riesco ad inserirmi”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Giorgi lasciando tutti i suoi compagni d’avventura davvero senza parole e piuttosto stupiti. “Ci saranno delle cose da fare in comune come il fuoco per cui vorrei contribuire, per il resto io me ne starò là. Quando parleremo lo faremo davanti alle telecamere, perché non voglio più fraintendimenti”. Subito dopo poi ci sarebbe stato questo scontro piuttosto acceso con Valentina Persia, la quale sembra che rivolgendosi al suo compagno d’avventura abbia detto di voler tentare di analizzare le modalità con cui si confronta.