Oggi è un altro giorno, Patrizia De Blanck gela Serena Bortone: “Sto preparando mia figlia Giada …”, in studio cade il silenzio

Patrizia De Blanck, l’eccentrica contessa che è spesso ospite in tutte le trasmissioni televisive e altrettanto spesso concorrente nei reality, ieri era ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno dove ha rivelato un particolare che riguarda il bellissimo rapporto che ha con la figlia Giada.

Dopo le parole che ha pronunciato la contessa De Blank piene di amore struggente per la figlia Giada, la conduttrice si è gelata e anche molto rattristata.

Patrizia De Blank dice a Serena Bortone “Sto preparando mia figlia alla mia morte”

Ieri, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno è andata Patrizia De Blank che ha da poco terminato la sua esperienza come concorrente all’interno della Casa del grande fratello vip.

Patrizia De Blank che ha 80 anni ha voluto parlare della sua morte e del momento in cui avverrà e anche del dolore di lasciare da sola la figlia Giada a cui è legatissima. Infatti tra madre e figlia, da sempre c’è un bellissimo rapporto.

E allora, a questo proposito ha dichiarato a Serena Bortone lasciandola senza parole: “Non penso alla mia morte, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io. Ho più di 80 anni, cerco di prepararla alla mia morte“.

Come ha risposto la figlia Giada a queste parole

In collegamento con lo studio c’era anche Giada la figlia della contessa De Blank che, a quelle parole, ha risposto così alla mamma: “Mi proteggerai per sempre, come hai già fatto in passato“.

Poi Patrizia De Blank ha parlato del fratello Dario che è morto, inaspettatamente nel 2013 e ha detto tra le lacrime e un dolore che ancora non si è placato: “L’ho amato moltissimo, era più piccolo sarei dovuta morire io per prima, non mi riprendo dalla sua morte“.

E poi ha aggiunto: “Mi ha telefonato mia cognata”.

Purtroppo, a quel ricordo la De Blank non è riuscita a trattenere le lacrime segno che non è ancora riuscita a metabolizzare ciò che è accaduto.

Ma poi, dopo questi momenti di grandissima commozione, la contessa ha anche voluto far sorridere e ha detto: “L’uomo ideale non l’ho mai trovato o non esiste o forse sono io che sono troppo esigente” raccontando della sua vita piena di tanti amori ma nessuno dei quali “per sempre”.