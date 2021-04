Amici 20, Carolyn Smith nella bufera per il post su Martina Miliddi dice “Io non ho … “

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Amici il serale, andato in onda sabato 10 aprile 2021, un personaggio piuttosto noto del mondo dello spettacolo sembra abbia commentato l’esibizione di Martina Miliddi. Questo post sembra non sia piaciuto tanto ai fan della giovane ballerina e sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici 20, Carolyn Smith scatena la polemica

La presidentessa di Giuria di Ballando con le stelle, sembra che dal suo account Instagram abbia voluto dare un proprio giudizio personale sulla sfida di ballo latino americano andato in scena proprio ad Amici, su Canale 5. La sfida vedeva contrapposto da una parte Martina Miliddi e dall’altra la collega Serena. La Smith, sembra che abbia lodato “le grazie” proprio della seconda. Subito dopo la diffusione del suo post, Carolyn sembra che sia stata riempita di insulti e critiche, tanto che in queste ore è dovuta intervenire per poter spiegare meglio il suo post.

Carolyn Smith, il post su Martina

“Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera. Non voglio offendere nessuno ma…una che ha studiato per tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!!! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo che i tempi non sempre tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile”. E’ stato questo il post scritto da Carolyn, subito dopo la sfida di danza che è andata in scena sabato sera. I fan di Martina, ma anche tantissimi altri utenti social sembra che si siano ribellati ed abbiano così insultato la nota coreografa.

La coreografa torna sui social per spiegare il suo post

Il popolo del web, sembra che sia letteralmente insorto in difesa proprio di Martina, la giovane ballerina di Amici. A quel punto, la coreografa è dovuta tornare sui suoi passi per spiegare i contenuti del suo post. Sembra che la Smith si sia assolutamente presa la responsabilità di tutto ciò che ha scritto e non sicuramente di tutte le altre cose che purtroppo sono circolate poi sul web nelle ore successive. Poi, ha sottolineato come le critiche siano anche fondamentali, perché aiutano a crescere non soltanto professionalmente. Le cattiverie sono state davvero tante. “Non l’ho ammazzata nè ho mai detto che non è degna di essere una ballerina”, ha dichiarato la Smith.