Sonia Bruganelli fuori di sè sui social “Solo perchè …

Dopo tanti mesi di assenza, per via della pandemia da Coronavirus, è finalmente tornato uno dei programmi più amati e più attesi di sempre. Stiamo parlando di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti. I telespettatori non vedevano l’ora che il programma tornasse in onda, anche se in una versione davvero speciale. Il programma infatti, va in onda la sera, con ospiti d’eccezione, ovvero tutti appartenenti al mondo dello spettacolo. Molto spesso ospiti delle puntate sono stati i personaggi che hanno preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le puntate andate in onda fino ad oggi hanno avuto un successo straordinario. Come al solito, hanno preso parte anche dei personaggi piuttosto strani e ambigui.

Avanti un altro, un nuovo concorrente scatena il caos

Circa un paio di settimane nel corso di una puntata del programma è stato presentato un certo Angelo Esposito. Quest’ultimo un concorrente Campano sembra che in seguito alla sua partecipazione al programma abbia scatenato una vera e propria bufera. In realtà sembra che tutto sia scaturito dalla sua presentazione, in cui si è autodefinito una drag queen ed ancora una trans nella speranza di far divertire e sorridere gli altri. “A me piace cantare, ballare e fare la drag queen. Il mio nome d’arte è Reginella. In pratica la drag queen sarebbe una trans. Io faccio la trans nei momenti di divertimento. Mi piace fare queste cose qui, per divertire me e per far divertire gli altri”. Queste le parole del concorrente campano.

Il siparietto che ha scatenato le polemiche

Ad ogni modo, sembra che questo siparietto, per alcuni divertente, per altri meno, abbia scatenato un putiferio. Effettivamente questa sua presentazione, in un certo senso sembra essere sfociata nella omofobia. Ad ogni modo, per cercare di rendere più leggera la situazione, il conduttore Paolo Bonolis scherzando avrebbe detto “Ah, lei fa il ric … e?”. La risposta del concorrente sarebbe stata la seguente “Sì, per hobby, perché mi piace tanto. Però non faccio solo il r …e, gioco anche a pallone. Certo, faccio l’ala morta anche. L’importante è che mi diverto, perché nella vita bisogna divertirsi“.

Interviene Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo replica alle polemiche

Insomma, sembra che in seguito alla messa in onda della puntata, siano sorte diverse polemiche al riguardo. Per questo motivo, nelle scorse ore è intervenuta Sonia Bruganelli, la quale ha cercato di fare chiarezza. “Si è autodefinito lui così e non capisco perché gli altri si siano fatti dei problemi. Io seguo su Instagram il profilo di una signora che ha una figlia, Elena, affetta da una patologia rarissima. Lei sta cercando di accendere i riflettori sulla situazione di sua figlia facendo conoscere la malattia di cui è affetta”.

Solo perchè un utente ha detto che ha le … è stato accusato di maschilismo.

Queste le parole di Sonia, sottolineando come il giovane si sia dovuto scusare e difendere dalle accuse di maschilismo e che la mamma della ragazza si è detta tanto dispiaciuta per il fatto che lui si sia dovuto giustificare.