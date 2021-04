Alessandro Gassman, prima segnala assembramenti e poi dice “Sto ricevendo minacce, mia moglie …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Gassman nei giorni scorsi è stato protagonista di una vicenda che sembrava fosse finita li, ma che invece sembra stia avendo delle ripercussioni anche in questi giorni. Adesso la situazione sembra essere quasi ingestibile, visto che sono anche arrivate delle minacce molto pesanti all’attore ed a tutta la sua famiglia, tanto che la moglie si dice piuttosto preoccupata. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Alessandro Gassman, minacce dopo la segnalazione

Ebbene, nei giorni scorsi l’attore ha postato sul suo profilo Twitter un post attraverso il quale sostanzialmente ha raccontato ai suoi follower di aver denunciato un suo vicino di casa, perchè pare fosse intento a fare festa. L’attore, avrebbe fatto appello al suo senso civico, chiamando la polizia. “Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?… hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare…”, aveva scritto Gassmann. Il suo post ha ricevuto migliaia di commenti di approvazione, ma nel contempo tante sono state anche le critiche. La vicenda non è finita qui, visto che nelle ore successive all’attore sono anche arrivati insulti e minacce che hanno tanto spaventato sia l’attore che la moglie.

Il post dell’attore

“Mi dispiace per le polemiche, e anche per gli insulti e le minacce che ho ricevuto. Quasi un anno e mezzo di pandemia ha esacerbato gli animi portando ad una rabbia diffusa. Mi dispiace soprattutto per mia moglie (Sabrina Knaflitz, con cui è sposato dal 1998, ndr), che è spaventata e ringrazio chi invece mi sta mandando bellissimi messaggi”. Attraverso questo post, l’attore ha comunicato ai suoi follower, oltre 200 mila, quello che è il suo stato d’animo ad oggi, in seguito alle polemiche sorte dopo la pubblicazione del suo post.

Non solo semplici utenti, ma anche personaggi famosi contro Gassman

Tanti i messaggi arrivati contro Gassman e tra questi pare ci fosse quello di Enrico Ruggeri. “Grande attore e regista…con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est“, queste le parole del cantante. L’attore avrebbe però ancora sottolineato come soltanto seguendo le regole si potrà uscire da questa brutta situazione. Soltanto rispetto la normativa, si potrà uscire da questo brutto momento e debellare questo virus maledetto. Questo il pensiero di Gassman, che pare sia stato motivato proprio da questo pensiero, nel momento in cui ha deciso di chiamare la polizia e denunciare il suo vicino di casa.