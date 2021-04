Gerry Scotti e Michelle Hunziker nella bufera, scherzano sui cinesi, scoppia il caos sul web

0 SHARES Condividi Tweet

Striscia la notizia è un programma che va avanti da tantissimi anni e che è sempre molto apprezzato e amato dal pubblico per le denunce che fa e per le situazioni scomode che non smette mai di portare alla luce.

I suoi inviati sono sempre in prima linea e, da Vittorio Brunotti a tutti gli altri, spesso rischiano anche la vita per le indagini che portano avanti e che spesso hanno delle ripercussioni anche sulla loro incolumità.

Ma Striscia la notizia non ha mai smesso di fare servizio pubblico e Antonio Ricci, il suo papà ha sempre detto che mai smetterà perché l’anima del programma è proprio quella.

Il tg satirico, che fino a qualche tempo fa aveva alla conduzione, in modo alternato e dunque, in qualche mese all’anno il duo Ficarra e Picone, che ormai hanno detto addio definitivamente a Striscia per motivi che non sono stati resi noti, oggi è condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker che in queste ore sono al centro di una grossissima polemica.

Vediamo cosa è accaduto.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati accusati di razzismo

La famosissima pagina Instagram “Diet Prada”, che ha un account da 2,7 milioni di follower, ha denunciato: “Michelle Hunziker e Gerry Scotti, i conduttori di Striscia la Notizia, fanno razzismo sui cinesi”.

Per spiegare cosa è accaduto la stessa pagina ha

pubblicato una foto che ritrae la Hunziker e Scotti che si tirano gli angoli degli occhi per fare il verso ai cinesi.

La pagina poi, a corredo della fotografia scrive così: “Lunedì sera il tg satirico italiano Striscia La Notizia con Gerry Scotti e Michelle Hunziker ha mandato in onda un servizio sulla sede Rai a Pechino. Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, un’attrice e una modella italosvizzera, hanno iniziato a deridere la pronuncia del popolo cinese della lettera R, chiamando la rete “Lai” invece di “Rai”. Hanno quindi proceduto a tirare gli angoli degli occhi come si fa nei gesti razzisti destinati a fare la caricatura delle caratteristiche asiatiche. Ad un certo punto, con gli occhi pizzicati, la Hunziker ha parlato in “gibberish”. La trasmissione è stata vista da 4.662.000 di telespettatori e va in onda su Canale 5, rete del gruppo Mediaset di destra e di proprietà dell’ex primo ministro Silvio Berlusconi”.

Gli elogi su Michelle Hunziker e Gerry Scotti

Sulla pagina “Diet Prada” è anche scritto che sia Scotti che la Hunziker in Italia piacciono tanto e a entrambi ha riconosciuto che sono impegnati nel sociale.

Sulla pagina, infatti, si legge anche: “In passato la Hunziker, oggi moglie di Tomaso Trussardi, CEO del marchio di moda italiano Trussardi, fu coinvolta in una setta che le fece il lavaggio del cervello e ne abusò mentalmente. Dalla sua esperienza, la presentatrice si è attivata per sostenere le questioni di violenza sulle donne”.

Nonostante tutti gli apprezzamenti sulla pagina è anche scritto: “L’Italia è sede della più grande popolazione di persone cinesi in tutta Europa, con circa 310.000 cittadini cinesi sono la terza comunità di cittadini stranieri del paese”.

E poi: “In mezzo alla prima ondata di Coronavirus in Italia, le imprese locali hanno iniziato a bloccare il popolo cinese nei loro luoghi. Quattro governatori delle regioni italiane settentrionali hanno anche stabilito che i bambini che tornavano dalla Cina non dovevano frequentare la scuola per due settimane, come riportato dalla BBC. Un comportamento che è stato condannato dall’ex primo ministro Giuseppe Conte che ha detto che non avevano autorità di farlo”.