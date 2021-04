Vita in diretta, durissimo attacco a Miguel Bosè “I deficienti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi Miguel Bosè sembra abbia rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato la reazione di migliaia di persone, semplici utenti social ma anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Sono state delle dichiarazioni piuttosto forti quelle di Miguel Bosè, che in qualche sono state avvertite come negazioniste. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Miguel Bosè, le sue forti dichiarazioni e la polemica sorta

Stanno facendo parecchio discutere ormai da diverse ore le dichiarazioni di Miguel Bosè. Quest’ultimo avrebbe in qualche modo parlato del Coronavirus e della pandemia, sminuendo il problema. Un negazionista, potremmo definirlo, dopo che il noto artista, ha lasciato quelle dichiarazioni. Di questo ne ha voluto parlare proprio Alberto Matano, il quale ci ha tenuto ad affrontare questo argomento, insieme agli ospiti presenti nel salotto de La vita in diretta. Presente in studio anche Roberto Poletti, il quale sembra che come è solito fare, ci sia andato giù molto pesante, parlando di Miguel Bosè.

La critica di Roberto Poletti a La vita in diretta

“C’è un limite e questo limite l’ha superato uno che nega il Covid. Il mondo è pieno di deficienti che vanno dietro a queste persone qua, perché chi nega il Covid è un deficiente”. Sono state queste le parole dichiarate da Roberto Poletti, commentando così le dichiarazioni di Bosè. Il giornalista avrebbe anche aggiunto una sua considerazione personale che pare non sia stata condivisa da Alberto Matano. “Quando si spengono i riflettori su un personaggio che era abituato a stare su tutte le copertine dei giornali, poi succede la qualunque: succede che si inventa la qualunque pur di far parlare di sé“. Queste le parole ancora dichiarate da Poletti, il giornalista che molto probabilmente presto sarà alla conduzione di un nuovo programma estivo. Poi ancora commentando le dichiarazioni di Bosè, avrebbe aggiunto ” E’ la prova che la droga fa male”.

Bosè “Sono una negazionista e lo dico a testa alta”

Il noto artista si è concesso una lunga intervista a La Sexta, rivendicando di essere un negazionista verso il Covid-19. Nel corso dell’intervista avrebbe anche parlato delle droghe dalle quali ormai dice di essersi disintossicato circa 7 anni fa. «Sono negazionista e questa è una posizione che tengo a testa alta». E’ questa la dichiarazione di Bosé fatta al giornalista Jordi Évole aggiungendo anche che sua madre non è stata uccisa dal virus, ma da qualcos’altro. In realtà, un pò di settimane fa, sembra che si sia diffusa la notizia secondo la quale la madre di Miguel fosse morta per Covid. Il figlio oggi dice che non è così.” Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla”. Ha aggiunto il cantante.

