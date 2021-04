I Soliti Ignoti, Amedeo Goria non rispetta il regolamento, Amadeus fuori di sé, il web “Amadeus è nero”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti con la conduzione, come al solito, di Amadeus.

L’ospite detective è stato il giornalista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria che ha giocato in un modo che ha fatto perdere la pazienza ad Amadeus.

Amadeus lo conosciamo tutti come un ottimo padrone di casa, sempre garbato e disponibile con tutti, concorrenti e ospiti che giocano ma ieri sera ha perso la pazienza a causa del comportamento di Amedeo Goria.

Vediamo cosa è accaduto.

Amadeus rimprovera Amedeo Goria “Non puoi fare domande”

Ieri sera abbiamo visto Amadeus perdere la pazienza con il giornalista sportivo Amedeo Goria che ha giocato a I soliti ignoti nel ruolo di ospite detective.

Amedeo Goria, non rispettando il regolamento, ha iniziato a fare domande agli ignoti, cosa che non si può fare e allora Amadeus è dovuto intervenire, rimproverandolo.

Amedeo Goria che, come al solito giocava per devolvere la cifra alla Fondazione Italiana per l’Autismo, ha fatto la prima domanda ad una ignota e le ha chiesto: «Ama il bello?».

La donna, che indossava dei vestiti da cuoca, ha risposto in un modo molto imbarazzato e ha appena accennato «sì».

Amadeus si è visto costretto ad intervenire e ha detto: «Non può rispondere». Ma Amedeo Goria, non considerando cosa gli aveva appena detto il conduttore, ha insistito con lo stesso atteggiamento con un altro ignoto a cui ha chiesto: «Ha un’agenzia di moda?». Amadeus, abbastanza seccato, è intervenuto ancora una volta e ha detto ad Amedeo Goria: «Ma che ti metti a fare domande? Non puoi fare domande». A quel punto Amedeo Goria, sbagliando in modo plateale ha detto alla signora vestita da cuoca: «Se è argentina, ha una scuola di musica».

Il web si scatena e commenta il modo di giocare di Amedeo Goria

Il popolo del web, che è sempre molto attivo con i commenti e che ogni sera si esprime su I soliti ignoti, ha iniziato a scrivere sui social così: «Ma è vestita da cuoca, è ovvio che fa le empanadas», oppure qualcun altro ha anche scritto: «Sì, ha la scuola di musica e a ricreazione fa le empanadas». Qualcuno ha, piuttosto, commentato lo stato d’animo di Amadeus e non come Amedeo Goria ha giocato e ha scritto: «Amadeus è nero».

Amedeo Goria ha condotto in modo particolare il gioco fin dall’inizio e così non ha vinto nulla mai poi ha indovinato e qualcosa l’ha potuta devolvere in beneficenza.