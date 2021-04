La Vita in Diretta, Belen Rodriguez in vacanza alle Maldive e Alberto Matano dice “Quando la smetteranno …” gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez, vuole o non vuole è sempre al centro della cronaca e, soprattutto, del gossip.

Ora che è in attesa della sua bambina Luna Marie, i riflettori le sono puntati, se è possibile, ancora di più addosso e, nonostante lei sia consapevole che questo faccia parte del gioco e del suo lavoro, ha anche imparato a rispondere a tono e a muso duro a chi la attacca e l’accusa gratuitamente senza sapere nulla della sua vita.

Belen Rodriguez attaccata per le vacanze alle Maldive

Qualche giorno fa, Belen ha postato alcune foto che la ritraggono in vacanza , insieme al suo compagno e futuro papà della bambina, Antonino Spinalbanese.

Belen Rodriguez, che sui social è seguitissima, è stata duramente attaccata per questa vacanza in un momento così grave di pandemia dove la gente è invitata continuamente a stare a casa per non far circolare il virus.

Ma, per fortuna la bellissima showgirl argentina ha dalla sua tanti follower che le scrivono parole bellissime come: “Una donna più elegante di te esiste tra l’altro incinta??? Me lo chiedo”, o anche: “Di una bellezza rara”, “Stupenda e con la pancia ancora di più”, “Sei assolutamente perfetta”. E poi, quando Belen ha postato l’ecografia della sua bambina, Antonino ha commentato così: “Ti meriti ogni mio sguardo, ogni mio sorriso, ogni mio respiro, ogni mio pensiero…“ e lei: “Mamma mía, tu mi farai svenire un giorno”.

A La vita in diretta Alberto Matano commenta gli attacchi a Belen

Anche Alberto Matano si è occupato degli attacchi social a personaggi famosi e quando ad essere attaccata è stata Belen per la sua vacanza alle Maldive l’ospite in studio da Matano, Roberto Poletti ha detto: “Che problema c’è se Belen tecnicamente poteva andare alle Maldive?” e Alberto Matano, di rimando ha detto parlando degli haters: “Quando smetteremo di cercare sollievo nelle accuse al prossimo?”.

E Roberto Poletti ha aggiunto: “Belen, come tanti altri. Belen almeno è andata a fare le foto e le ha pubblicate, tanti altri hanno dichiarato il falso. Lei ha avuto il coraggio delle proprie azioni”.

E poi ha anche aggiunto: “Questo Paese permette questo. Quanti italiani comuni sono in Paesi dove si possono fare le vacanze low cost? Perché non ci lamentiamo?”.