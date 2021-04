Canzone segreta, all’improvviso Serena Rossi scoppia a piangere e cala il silenzio in studio …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera venerdì 16 aprile 2021 è andata in onda la quinta puntata di Canzone segreta, ovvero il programma condotto da Serena Rossi e trasmesso su Rai 1. È stata come sempre una puntata davvero molto emozionante e ricca di colpi di scena. Tanti gli ospiti in studio tra cui Valeria Fabrizi, la quale è stata protagonista di una sorpresa davvero tanto emozionante.

Canzone segreta, ospite in studio l’attrice Valeria Fabrizi

Per lei sono intervenuti la figlia Giorgia ed il regista Pupi Avati, proprio mentre suonava in sottofondo la canzone del cuore della nota attrice ovvero un brano del Quartetto Cetra. Sappiamo bene che questo è il gruppo fondato proprio dal marito di Valeria Fabrizi ovvero Tata Giacobetti che purtroppo è venuto a mancare ormai tanti anni fa. La canzone in questione è Ricordi della Sera, brano che è stato interpretato da gran parte del cast di Che Dio ci aiuti.

Il cast de Che Dio ci aiuti in studio per Valeria

Nello specifico a fare una sorpresa a Valeria Fabrizi sono stati Gianmarco Saurino, Diana del bufalo e Erasmo Genzini e Pierpaolo Spollon che hanno interpretato il brano Sopra citato, lasciando l’attrice davvero senza parole. Valeria non ha potuto trattenere le lacrime e alla fine anche la conduttrice che tra l’altro è recitato in Che Dio ci aiuti nella prima stagione non è riuscita a contenere la commozione. “Valeria mi commuove, ha questo potere e mi mette anche di buon umore.” Prima di ricevere questa grande sorpresa, l’attrice sembra si sia seduta su una nota poltrona bianca, da dove ha risposto ad alcune domande non soltanto del pubblico ma anche della stessa conduttrice.

Il ricordo del marito Tata Giacobetti e la commozione dell’attrice

Tra le tante domande poste, una in particolare ha colpito l’attenzione dell’attrice. Le è stato chiesto infatti chi vorrebbe incontrare o rivedere e la risposta di Valeria è stata la seguente “Sono tante le persone che vorrei rivedere ma tanti li ho anche perduti, sono loro quelli che vorrei rivedere”. Ovviamente durante la sua ospitata nello studio di Canzone segreta, Valeria Fabrizi ha ricordato anche il marito Tata Giacobetti e quello che è stato il loro primo incontro “Mi ha dedicato Lady Valentine e poi mi ha chiesto ‘vuoi essere la mia fidanzata’”. L’attrice ha confessato di non riconosciuto subito il cast di Che Dio ci aiuti 6 ed al riguardo avrebbe detto “Sul momento ho detto ma chi sono, cantano tutti eleganti”. Ad ogni modo, la puntata è stata come sempre un grande successo.