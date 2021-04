Felicissima sera, Pio e Amedeo al veleno contro Gianni Sperti e lui reagisce sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri venerdì 16 aprile 2021 è finalmente andato in onda il nuovo programma di Pio e Amedeo “Felicissima sera”. Era da diverse settimane che si parlava di questo programma e pare ci fosse tanta attesa da parte dei telespettatori. La puntata andata in onda ieri sera, è stata davvero un grande successo e tra gli ospiti c’è stata proprio lei, Maria De Filippi.

Felicissima sera, in onda la prima puntata ricca di colpi di scena

I comici non ci sono ovviamente risparmiati così come sono soliti fare e sembra che abbiano preso di mira Maria rivolgendole tutta una serie di domande scomode. “Andremo oltre il limite“, avevano avvisato Pio e Amedeo ed effettivamente così è stato. Maria infatti, che in qualche modo sapeva già a cosa andasse incontro, si è ritrovata a rispondere a tutta una serie di domande piuttosto imbarazzanti compresa una su Gianni Sperti che come sappiamo èl’ opinionista del suo programma Uomini e Donne.

La frecciata su Gianni Sperti ed i suoi ritocchini

È stato ad un certo punto ovvero mentre Pio e Amedeo parlavano dei cani di Maria, che in qualche modo sono riusciti a collegarsi a Gianni Sperti. “Questo è uno Sperti a pelo lungo“, ha detto Pio, commentando alcune foto di Gianni. A quel punto Amedeo avrebbe aggiunto un’altra battuta ovvero “Comunque Gianni sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%”. Tra le risate generali, compresa quella di Maria, i due hanno voluto puntare il dito contro tutti i ritocchini ai quali si è sottoposto il noto opinionista di Uomini e Donne che effettivamente è abbastanza diverso rispetto ad alcuni anni fa.

La difesa di Maria e la reazione di Gianni sui social

“Quanto siete cret..ni, è un bravissimo ragazzo, una persona molto carina. Ed è pure pugliese come voi”. Queste le parole di Maria che così ha in qualche modo preso le difese del suo opinionista. “Guarda quelle sopracciglia ad ali di gabbiano”, dicono i comici. “Guardate che le ali di gabbiano vanno di moda”, ha immediatamente replicato la De Filippi. Dopo questo botta e risposta da parte di Pio Amedeo e Maria De Filippi, il siparietto si è concluso in questo modo. Ma come avrà reagito proprio lui Gianni Sperti? Sembra che l’opinionista di Uomini e Donne, abbia reagito bene visto che dopo poco tempo sul suo profilo Instagram, ha riportato lo spezzone del video della puntata proprio dove si è parlato di lui. Insomma non sembra che ci sia stata alcuna polemica.