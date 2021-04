Maria De Filippi senza mezzi termini su Il cantante mascherato e Ballando con le stelle

0 SHARES Condividi Tweet

Per tanti anni c’è stata una sorta di concorrenza spietata tra le due donne del sabato sera. Stiamo parlando di Maria De Filippi e Milly Carlucci. Come ben sappiamo, la prima è spesso in onda il sabato sera con C’è posta per te e poi con il serale di Amici di Maria De Filippi. Milly Carlucci in genere, il sabato sera va in onda con Ballando con le stelle e con l’altro programma Il cantante mascherato.

Maria De Filippi e Milly Carlucci, adesso i rapporti sono più distesi

Di conseguenza molto spesso le due si trovano a scontrarsi ed in tutti questi anni sono nate delle vere e proprie faide tra i fan delle due conduttrici. In alcune occasioni ci sono stati degli scontri seppur ridimensionati, tra le due ma adesso finalmente sembra che i rapporti tra le conduttrici siano più che buon tanto che è Maria De Filippi sembra aver invitato Raimondo Todaro, che è uno dei personaggi principali del programma di Milly, nel suo di programma.

Maria invita Raimondo Todaro ad Amici

Maria quindi avrebbe invitato come ospite, uno dei maestri di ballo di Ballando con le stelle e poi sembra abbia anche il nominato i programmi della concorrenza. “Ciao Raimondo, intanto io ti dico grazie, grazie davvero per essere qui. Prima di tutto voglio farti i miei complimenti. Per cosa? Per Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato e la tua carriera”. Sono state queste le parole di Maria nell’aver ospitato a Raimondo Todaro che ad Amici si è espresso su alcuni ballerini ed ha dato i suoi più personali consigli e opinioni soprattutto su Martina, l’allieva che in queste settimane è stata parecchio al centro delle critiche.

La conduttrice di Amici presenta Raimondo e nomina i programmi di Milly

Maria quindi ha così presentato Raimondo a tutti i suoi alunni ed ha ricordato che lui è uno dei protagonisti principali dei programmi condotti da Milly Carlucci. “Raimondo lo conoscete, lui è un ballerino e coreografo. Lui è conosciuto al grande pubblico per due programmi, Ballando con le Stelle e anche Il Cantante Mascherato. Lui nasce come ballerino di latino, ma conosce bene gli altri stili di danza. Quindi è capace di giudicare tutti voi, indipendentemente dal fatto che lui come professione faccia il danzatore latino”. Queste le parole di Maria, che ha così nominato i programmi di Milly senza alcun tipo di problema, ma molto liberamente. Insomma, nessuna polemica e nessun astio tra le due conduttrici del sabato sera.