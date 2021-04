Alessandro Cecchi Paone al veleno contro Emilio Fede: “Fede non è un grande giornalista, invece di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone è uno stimatissimo giornalista che, ospite in varie trasmissioni televisive non ha mai paura di dire esattamente come la pensa anche su temi scomodi.

Ospite a La Confessione ha detto esattamente cosa pensa del collega, ormai novantenne, Emilio Fede e le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Alessandro Cecchi Paone cosa pensa di Emilio Fede

Alessandro Cecchi Paone ha detto, a chiare lettere e con toni anche molto duri, cosa pensa del collega Emilio Fede: “Fede è stato fortunato, non è un grande giornalista”.

E poi ha spiegato: “E’ un’inimicizia di data lontanissima, l’ho sostituito più volte, la prima nel 1986. Faceva Test, ebbe dei problemi giudiziari e la Rai mise al suo posto me che ero un ragazzino. Lui non me l’ha mai perdonata, come se l’avessi fatto apposta. E’ un antico livore che nasce da lì”.

Alessandro Cecchi Paone non nutre stima nei confronti dell’ex direttore del Tg4 e ha detto: “Non è stato assolutamente un grande giornalista. È stato un uomo fortunato, si è trovato nei posti giusti nei momenti giusti, come nella famosa esplosione della prima guerra del Golfo, ma non era un grande giornalista. Era totalmente privo della capacità di insegnare, di creare una vera redazione. Non esiste per fortuna una scuola fediana”.

Poi Cecchi Paone ha anche parlato del sua partecipazione ai reality e, dunque, all’Isola dei famosi e ha detto: “La partecipazione a L’Isola ha a che fare con la mia natura avventurosa. Vieni veramente abbandonato su un’isola in un arcipelago dell’Honduras e per due mesi dimagrisci pagato, non devi pagare tu. Io sono dimagrito 15 chili. Sono tornato purificato. Non mangi, non bevi, non fumi, non pensi. Col Grande Fratello Vip c’è invece stata una profonda insistenza di Piersilvio Berlusconi. Mi disse: ‘Proprio perché si ricordano tutti di quella protesta ai Telegatti, andiamo ad un confronto diretto, dacci una mano a portare un po’ di cultura dentro il Gf’. Ho risposto: ‘Perché no?’”.

Alessandro Cecchi Paone racconta cosa gli è accaduto dopo aver fatto coming out

Alessandro Cecchi Paone ha anche raccontato cosa gli è accaduto dopo che ha deciso di fare coming out: “Non solo la Rai non mi ha dato più programmi da condurre, ma non mi ha voluto nemmeno più come ospite per anni per volere di un ambiente clericale”.