Avanti un Altro, Paola Barale una furia contro Paolo Bonolis e lui “Non tornare più …”

Paolo Bonolis si è lanciato, insieme al suo compagno spalla di sempre, Luca Laurenti nell’avventura del serale di Avanti un altro, pure di sera, fortunatissima trasmissione delle reti Mediaset e, in particolare di Canale 5.

I concorrenti nel gioco serale sono divisi in due squadre e sono personaggi famosi che si sfidano per poi donare in beneficenza l’eventuale vincita.

Tutti si impegnano al massimo perché fa piacere contribuire a cause così nobili.

Nella prima puntata a sfidarsi furono le squadre di concorrenti del Grande fratello vip contro gli opinionisti e fu molto simpatico il siparietto tra Elisabetta Gregoraci e Paolo Bonolis a proposito degli esercizi con i pesi.

La Gregoraci, vedendo un ragazzo che si cimentava in esercizi con i pesi chiese a Bonolis se anche lui li facesse a casa e lui le rispose che è abbastanza ricco per farli fare ad altri.

Paola Barale distrugge Paolo Bonolis che sta al gioco

Sabato sera uno dei concorrenti di Avanti un altro pure di sera, è stata Paola Barale che con Bonolis e Laurenti fece ha fatto un siparietto molto divertente.

Paola Barale, che ha 53 anni è riuscita a tenere in scacco Bonolis e Laurenti divertendosi molto e, soprattutto facendo divertire. La Barale , showgirl di Fossano ha detto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti: “Sono stata convocata non da te e te” e poi a Bonolis: “Mi ha invitato tua moglie”.

E poi la Barale, ancora simpaticamente: “Sonia, tua moglie, mi dice che tu ti vesti con la colla, cioè ti metti la colla addosso e ti appiccichi i primi vestiti che trovi nell’armadio” e poi a Laurenti: “Pure tu Luca, da Buona domenica sempre uguale sei rimasto”.

Paola Barale coinvolge in un divertente siparietto Bonolis e Laurenti

Poi Paola Barale, non contenta, si è fatta portare in scena un separè e ha fatto vestire il duo Bonolis Laurenti secondo i suoi gusti.

Poi, contenta del risultato la Barale ha detto a Bonolis: “Questa è la modernità, a Milano ci si veste così” e Bonolis di rimando: “Vado a vedere l’Inter a San Siro conciato in questo modo?”.

Poi, la Barale ha anche chiesto che sfilassero e, quando è arrivato il momento di congedarsi, Bonolis le ha detto: “Grazie di essere venuta, non tornare tesoro”.