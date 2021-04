Myrta Merlino, brutalizza Beppe Grillo dopo il video sul figlio “Te lo dico da mamma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Beppe Grillo è sempre più nell’occhio del ciclone, dopo le frasi pronunciate in difesa del figlio che come tutti sappiamo è stato accusato di stupro insieme ad altri tre amici. Le frasi pronunciate dal leader del Movimento cinque stelle, sembra che abbiano provocato tante polemiche e indignazione.

Beppe Grillo nell’occhio del ciclone dopo le frasi sul figlio

In molti, personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, della politica sembra siano intervenuti al riguardo, esprimendo il loro disappunto ed il loro pensiero. Una tra tutti Myrta Merlino, la quale sarebbe intervenuta su Twitter, commentando il video che è stato diffuso da Beppe Grillo. «Grillo parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefici, calpesta anni di battaglie per le donne. Il video lascia sgomenti». Queste le parole della conduttrice e giornalista.

Myrta Merlino contro Beppe Grillo

«La giustizia farà il suo corso, ma oggi caro Beppe vaffa lo dico io a te. Da donna e da madre». Questo quanto dichiarato ancora dalla conduttrice che sembra esserci andata giù in modo pesante. La Merlino però non è l’unica ad esserci schierata contro Grillo. Anche Selvaggia Lucarelli, la nota opinionista e giornalista sembra aver voluto dire la sua su Beppe Grillo. «Caro Grillo, tuo figlio è un presunto innocente, tu un sicuro cretino», queste le parole di Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato un post sui social, sotto al quale sembrano essere arrivati tantissimi commenti. Un utente ad esempio scrive «Non entro nella vicenda sulla quale deciderà la magistratura, ma trovo deplorevole l’utilizzo di Grillo della sua popolarità e forza politica per perorare cause personali. Vecchissima politica e malsano uso del potere».

Le reazioni del mondo della politica alle parole del leader del M5S

Il video diffuso sul web di Beppe Grillo con la difesa del figlio accusato di stupro, con gli altri ragazzi sembra aver scatenato delle reazioni piuttosto dure anche tra i partiti. La Lega sembra aver accusato il fondatore del Movimento cinque stelle di garantismo a giorni alterni. Tantissimi i commenti, molto duri, giunti dagli esponenti del Pd. Anche Giulia Bongiorno intervenuta a L’Aria che tira su La 7 sembra essere intervenuta, esprimendo la sua volontà di voler portare il video di Beppe Grillo in Procura, perchè reputa che questo sia una prova a carico. “E’ una prova che documenta una mentalità dell’eufemizzazione, spesso usata dagli uomini per giustificarsi quando sono imputati”. E’ questo quanto affermato dalla Bongiorno che ha anche aggiunto “Si dice alle vittime, state attente. Ma noi non ci facciamo intimidire”.