Soliti Ignoti, entra il parente misterioso: «È furioso…», il web si rivolta, Amadeus in grande imbarazzo

I soliti ignoti sta proseguendo la sua programmazione sempre con la conduzione del bravissimo e amatissimo Amadeus. Amadeus è un conduttore che piace perché è sempre molto professionale, garbato ma sa essere anche fermo e deciso quando occorre. Il programma condotto da lui è molto gradevole ed è sempre pronto alla battuta e ci tiene a mettere a proprio agio tutti, famosi e non e così il programma fila sempre liscio e, a tratti, è anche molto divertente.

Entra il parente misterioso e il web si rivolta

Ieri nella puntata di I soliti Ignoti, il vip a cimentarsi con il mestiere di detective è stata la bellissima e bravissima Manuela Arcuri che ha giocato molto bene e ha dimostrato di seguire il programma anche da casa.

Manuela Arcuri, che ha giocato per devolvere la vincita alla Fondazione Italiana per l’Autismo, si è molto cimentata ma anche divertita.

L’attrice romana se l’è cavata bene tanto da arrivare in finale con 20mila euro. Poi è entrato il parente misterioso che aveva un’espressione facciale terribile, molto a arrabbiata.

Si trattava di una ragazza, Maria Laura, 27 anni, che era la sorella di uno degli ignoti.

Certamente la produzione si sarà raccomandata con la ragazza di assumere un’espressione facciale impenetrabile e lei ha ascoltato alla perfezione le indicazioni tanto che aveva un’espressione così contratta per non far emergere alcuna somiglianza ma anche che è sembrata esageratamente arrabbiata.

I social si sono subito scatenati e hanno scritto frasi del tipo: «Ma è furiosa», oppure: «Ha uno sguardo minaccioso…» ma anche: «Ho paura…».

Anche Amadeus la guardava con uno sguardo stupito per la durezza dell’espressione.

La ragazza è stata così brava che Manuela Arcuri, pur giocandosi tutti gli aiuti non ha vinto e, invece di indovinare l’ignoto 3, che era quello corretto, ha scelto l’ignoto 7, sbagliando.

Manuela Arcuri parla della sua vita privata

Manuela Arcuri, attrice romana recentemente ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha raccontato del figlio: “Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me. L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”.

E poi ha anche detto a proposito del desiderio di sposarsi con il suo compagno e papà del bambino: “Passato il Covid vorrei fare una grande festa in Italia, con gli amici, questa volta religiosa dato che siamo cattolici… Mattia porterà le fedi: pensavo di usare quelle in oro bianco che ci siamo scambiati a Las Vegas o di farle integrare con altre fedi, magari unendo dell’oro giallo, ci devo pensare”.