Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez si sbaglia e parla invece che di Ignazio Moser del suo ex Monte, gelo in studio

L’Isola dei famosi sta procedendo anche se tra mille difficoltà dovute ai vari incidenti che stanno accadendo, agli ascolti non proprio entusiasmanti e alle liti che la fanno da padrona. Nella puntata di ieri, dopo l’arrivo in Honduras di Ignatio Moser, fidanzato di Cecila Rodriguez, ospite in studio c’era proprio la sorella di Belen per supportare psicologicamente il fidanzato, per fargli sentire la sua vicinanza nonostante i kilometri di lontananza.

Però è accaduto qualcosa che ha creato un pò di scompiglio. Vediamo cosa.

Cecilia Rodriguez confonde Ignatio Moser, il fidanzato con l’ex Francesco Monte

Cecilia Rodriguez, che si è sempre detta molto gelosa del fidanzato oltre che innamoratissima, ieri era presente in studio da Ilary Blasi.

Ilary Blasi aveva pronto per la Rodriguez un gioco per capire le affinità di coppia tra lei e il fidanzato Ignatio Moser.

Ilary Blasi le ha fatto una domanda. Che vestito indossava la prima volta che si sono scambiati il primo bacio all’interno della casa e Cecilia, a quel punto, ha fatto una gaffe davvero molto imbarazzante: invece di dire il look del fidanzato quando si sono scambiati il primo bacio, ha detto che look aveva Francesco Di Monte, l’ex fidanzato quando si sono lasciati sempre all’interno della casa.

E poi, quando si è accorta dell’errore ha detto: “Oddio, mi sono confusa. Ho scritto dei pantaloni rossi, invece li avevo quando ho lasciato quell’altro. Mi sono confusa, Ilary”. Il fidanzato, Ignatio Moser è rimasto molto male e le ha detto: “Ma no dai, non è possibile. Me lo ricordo perfettamente quel momento”.

Dopo la puntata, Cecilia sulle story di Instagram ha scritto così: “Sapete che sotto pressione non funziono bene”.

Cecilia Rodriguez al fidanzato Ignatio Moser: ‘Tutte le sue azioni avranno conseguenze’

Cecilia Rodriguez è gelosissima del fidanzato, Ignatio Moser e non ha mai negato questo aspetto del suo carattere.

Ieri, in puntata, ha voluto ribadire il concetto e ha detto a Ilary Blasi: “Gli ho detto che ogni sua azione avrà una conseguenza” e poi, riferendosi alle donne che popolano l’isola ha detto: “Siete avvertite!”.

Quando Ignatio Moser ha dovuto affrontare la prova del bacio con Francesca Lodo per vincere un piatto di pasta, quest’ultima ha detto: “Non lo conosco. So che è fidanzato e io ho il massimo rispetto per gli uomini fidanzati o sposati, ma ho fame…”.

E la Rodriguez: “Mi raccomando non tirare fuori la lingua, è solo un bacio a stampo. Bisogna essere chiari qui”.