Carlo Conti senza mezzi termini “Ho paura che mia moglie mi tradisca …”

Carlo Conti è sicuramente uno dei conduttori di maggiore successo ed uno tra i più amati dai telespettatori italiani. Nei mesi scorsi, come tutti sappiamo, il noto conduttore ha dovuto affrontare un brutto momento per via del covid-19. Carlo infatti è stato contagiato ed è anche finito in ospedale, ma fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi. Sono stati attimi di paura per Carlo Conti e sicuramente anche per la sua famiglia, tanto che i suoi più fedeli telespettatori e fan hanno voluto sopportarlo.

Carlo Conti torna in tv con la seconda stagione di Top 10

Adesso sembra essere tutto passato e Carlo Conti proprio nella serata di ieri è tornato in onda con il programma Top 10, giunto alla seconda edizione. La puntata di questa seconda stagione del programma è andata in onda su Raiuno ed ha dovuto lottare contro una concorrenza spietata, visto che su Canale 5 stava andando in onda il programma Felicissima sera condotto da Pio e Amedeo. Sicuramente è stata una dura prova per il conduttore toscano, il quale però non si è tirato indietro e si è messo in gioco così come sempre.

Concorrenza spietata, Carlo si scontra con Pio e Amedeo

Se il programma di Pio e Amedeo ha ottenuto un grandissimo successo anche per il fatto di essere stata l’ultima puntata di questa prima edizione, anche Carlo Conti ha avuto le sue soddisfazioni. Del resto, Carlo ha tanta esperienza alle spalle e sa bene come catturare l’attenzione dei telespettatori. In questi ultimi giorni, il conduttore sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante alla rivista Nuovo, proprio in occasione del compleanno appena fatto. Carlo ha infatti compiuto da pochi giorni 60 anni e nel corso dell’intervista ha voluto parlare della sua carriera e dei traguardi fino ad ora raggiunti.

“Ho paura che mia moglie mi tradisca”, la confessione del conduttore

Sembra che poi Carlo abbia voluto affrontare anche un argomento legato alla sua vita privata e nello specifico al rapporto con la moglie. Il conduttore avrebbe confessato di aver raggiunto finalmente un buon equilibrio e di essere oggi felice insieme alla moglie e al figlio Matteo. “Nell’ultimo decennio ho cambiato la mia vita grazie a mia moglie Francesca e a mio figlio Matteo“. Queste le parole dichiarate dal conduttore che ha sposato Francesca ormai 9 anni fa e subito dopo è arrivato il figlio a coronare il loro amore. “Su Francesca non posso scommettere al 100 per cento, almeno non su Top Dieci: lei va passa per Pio e Amedeo ed il ‘Tradimento’ con il loro nuovo show Felicissima Sera, che va in onda il venerdì sera su Canale 5, è dietro l’angolo!”, ha aggiunto ancora Carlo Conti.