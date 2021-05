Amici 20, Maria De Filippi a Giulia Stabile “voglio che tu …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 20, questa sera andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi e sicuramente questa sarà un grande successo, così come le passate. Sembrerebbe che questa edizione del programma stia avendo un grande successo, molto probabilmente perché i ragazzi di Amici hanno trovato il modo di fare breccia nel cuore del pubblico italiano. A testimoniarlo sono stati anche gli ascolti del serale ovvero numeri che il programma condotto da Maria De Filippi non faceva da tanti anni.

Amici 20, il pubblico da casa interagisce con gli allievi

Il pubblico sembra aver anche voluto interagire con la redazione del programma per mandare alcuni omaggi ai loro beniamini. In alcuni casi, non si è trattato soltanto di semplici regali ma di gesti, anche molto importanti. Una tra tutti a ricevere degli omaggi da parte dei fan è stata Giulia Stabile, ovvero la nota ballerina allieva della scuola, la quale ha ricevuto una sorpresa da parte di una telespettatrice. Quest’ultima si chiamerebbe Margherita e pare che questa sorpresa sia andata in onda proprio nel daytime di Amici.

Giulia riceve una bellissima sorpresa da una telespettatrice

Maria De Filippi avrebbe fatto trovare alla ballerina un pacco all’interno della casetta, dove risiede in queste settimane. All’interno di questa confezione pare ci fosse un vestito appartenente proprio alla mamma di Margherita, morta purtroppo da circa 20 anni e che ha indossato oltre 100 anni fa. Nel consegnare questo pacco, sembra che Maria De Filippi abbia sottolineato a Giulia quanto si trattasse di un oggetto molto importante. “E’ importante che tu capisca che è un gesto importante”. Queste le parole dichiarate da Maria. La telespettatrice, ovvero la signora Margherita sembra aver voluto quindi fare questo regalo molto importante a Giulia e le ha inviato anche una lettera esprimendole delle parole bellissime. Insomma, sembra che Giulia sia riuscita a catturare davvero il cuore della signora.

La commozione della ballerina

Lettere che vanno e lettere che vengono, visto che qualche giorno fa era stata proprio la stessa Giulia a voler scrivere una lettera a San Giovanni e nelle scorse ore è stata proprio lei a riceverne una da parte di una fan. In questa lettera, la signora Margherita pare abbia anche spiegato alla ballerina di aver tenuto questo vestito nell’armadio per tanti anni e di non aver mai voluto darlo a qualcuno, ma che nel momento in cui ha visto Giulia ha capito che soltanto lei avrebbe potuto beneficiarne. Giulia sarebbe rimasta piuttosto colpita davanti a questa sorpresa e le uniche parole che ha detto, sono state queste “E’ tutto bellissimo” e poi “Adesso non me lo levo più”.