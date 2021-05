Isola dei famosi, Iva Zanicchi sta male, va via dallo studio e l’ambulanza la porta in ospedale

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi e, come al solito, il parterre degli opinionisti era al completo: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorsi e Iva Zanicchi. Durante la puntata, però, Iva Zanicchi ha dovuto abbandonare il programma. Vediamo cosa è successo.

Iva Zanicchi non sta bene e va via dallo studio

Ieri sera Iva Zanicchi ha fatto molto preoccupare sia il pubblico a casa che quello che scrive sui social perché, ad un certo punto, ha dovuto lasciare lo studio dell’Isola dei famosi e recarsi al pronto soccorso.

Il motivo lo ha spiegato lei stessa.

Erano più o meno le 23 e, dunque, la trasmissione era iniziata già da un bel po’ considerando che inizia verso le 21,30.

Ma, ad un certo punto, Ilary Blasi ha fatto una comunicazione al pubblico e ha spiegato che Iva Zanicchi avrebbe dovuto lasciare lo studio e andare al pronto soccorso.

A quel punto, Tommaso Zorzi si è alzato, l’ha presa sottobraccio e l’ha accompagnata fuori dallo studio dove lì per lei c’era un’autombulanza che la attendeva per portarla in ospedale.

Nessuno si aspettava ciò perché fino a qualche minuto prima tutto la credevano al massimo delle sue forze, spumeggiante e brillante come al solito.

Prima di lasciare lo studio, è stata la stessa Zanicchi a spiegare il motivo della sua decisione di andare al pronto soccorso e ha detto: “Visto che non ci facciamo mancare niente ho voluto la mano da 18enne. Vedete? Questa è quella da 80enne e questa quella da 18enne” e, a favore di telecamera, ha mostrato una mano, quella sinistra molto gonfia e rossa.

E poi è andata avanti nella spiegazione e ha detto: “Mi ha punto una vespa, ora devo andare al pronto soccorso per fare degli accertamenti. Non so quanto ci vorrà, se faccio in tempo torno altrimenti ci vediamo lunedì!”.

Iva Zanicchi va a casa anche perché ha la febbre

Iva Zanicchi, evidentemente, non si sentiva proprio in forma e ha anche detto: “Visto che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa” e poi: “Non è niente, anzi buona serata a tutti …però ha detto il medico che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno dopo, altrimenti ci vediamo lunedì”.

E, a quel punto, Ilary Blasi l’ha salutata dicendole: “ci vediamo lunedì”.