Barbara D’Urso asfalta Matano, il popolo del web una furia contro La Vita in diretta

Quella degli ascolti è una guerra continua tra trasmissioni e, alla fine, anche tra conduttori e a volte capita che nascono dei dissapori e delle tensioni anche se a distanza tra personaggi pubblici proprio perché ognuno, evidentemente, cerca di accapararsi quanti più telespettatori possibile perché sinonimo di trasmissione che piace, di conduttore amato e, dunque, di probabile se non proprio certa riprogrammazione per l’anno successivo. Insomma, a nessuno piace fare flop.

Barbara D’Urso asfalta Alberto Matano

In questo ultimo periodo, nonostante La vita in diretta sia stata una trasmissione sempre molto amata e seguita, Alberto Matano sta ricevendo parecchie critiche sul web.

Tutto è iniziato dal caso di cui in queste ore si sta riparlando prepotentemente, quello di Denise Pipitone, la povera bambina rapita quando aveva solo 4 anni e giocava nel cortile di casa della nonna a Manzara Del Vallo, e strappata dalle braccia della mamma, Piera Maggio, che da allora non si è mai stancata di cercarla e di sperare che possa essere ancora viva, cosa di cui lei è fermamente convinta.

In questi ultimi giorni sia Barbara D’Urso che Alberto Matano, ognuno all’interno della propria trasmissione, nel segmento dedicato alla cronaca, se ne stanno occupando tantissimo e ne stanno parlando ogni giorno.

Ma a vincere questa battaglia degli ascolti, almeno stando a quanto scrive il popolo del web, è Barbara D’Urso perché Alberto Matano, in questo frangente, sta convincendo poco.

E Barbara D’Urso il suo successo lo sottolinea sempre dicendo: “Anche ieri Pomeriggio 5 ha registrato ascolti pazzeschi e grazie a voi siamo stati leader della nostra fascia. Grazie per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno, il mio cuore è e sarà per sempre vostro”.

Il popolo del web sta attaccando Alberto Matano e La vita in diretta

Sul web e, in particolare su Twitter, gli utenti stanno attaccando Alberto Matano dicendogli che: “Si sta ripetendo troppe volte, basta abbiamo capito”, riferendosi al suo modo di esporre ripetendo spesso gli stessi concetti.

Oppure, dà fastidio che Alberto Matano cammini aventi e dietro per lo studio durante l’esposizione del fatto e gli hanno scritto così: “Mi sembra un po’ una forzatura questa camminata avanti e indietro”.

Ma anche Barbara D’Urso non viene sempre elogiata ma si scherza tanto sulle luci che usa per apparire più giovane ma lei poco si lascia influenzare e ha spiegato che, invece che sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica, preferisce utilizzare le luci per dare di sé un’immagine più fresca.