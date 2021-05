Amici, Pio e Amedeo alla De Filippi “quando lei e Costanzo non ci saranno più…”, la reazione della De Filippi fa esplodere il web

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 15 maggio è andata in onda la finale di Amici, il fortunatissimo programma condotto e ideato da Maria De Filippi che fa, ogni edizione, il record di ascolti e anche queta edizione non si è smentita affatto.

Ospiti all’ultima puntata e reduci dal grandissimo successo di “Felicissima sera” il duo comico Pio e Amedeo che, nonostante tutte le polemiche innescate dal loro discorso sulle parole scomode che non vanno usate in tv perché “politicamente scorrette”, hanno deciso di dichiarare, a chiare lettere, che non intendono fare neppure un passo indietro e confermano e sottoscrivono tutto quello che hanno detto nell’ultima puntata della loro trasmissione e cioè che il “politicamente corretto” ha stancato.

Pio e Amedeo a Maria De Filippi “quando ti e Costanzo non ci sarete più … “

Durante la puntata di Amici, alla finale andata in onda sabato 15 maggio, Maria De Filippi ha voluto di nuovo il duo composto dai foggiani Pio e Amedeo che, come al solito, hanno intrattenuto dissacrano e massacrando chi gli capitava a tiro. Poi, ad un certo punto, hanno detto che quando Maria De Filippi e “San Maurizio Costanzo” non ci saranno più i loro fans andranno in pellegrinaggio prima da loro e solo dopo dal Papa.

Ma, quando Pio e Amedeo stavano facendo delle battute sulla coppia tanta amata dalla tv, le telecamere hanno inquadrato Maria De Filippi che, a sentire le parole “quando Maria e Maurizio Costanzo non ci saranno più”, ha fatto con la mano il segno delle corna in modo scaramantico.

La reazione del web al segno delle corna fatto da Maria De Filippi

Maria De Filippi è stata molto sincera e diretta a fare con la mano il segno delle corna in modo scaramantico e le telecamere l’hanno inquadrata proprio in quel momento. Chiaramente sul web gli utenti si sono scatenati e tutti hanno apprezzato la spontaneità della De Filippi che, ancora una volta, si è mostrata molto sincera e schietta e hanno scritto molte frasi del tipo: “Troppo forte Maria che fa le corna mentre parlano di quando non ci sarà più“, oppure: “Sta facendo le corna… grande”, e anche: “Che Queen”.

Insomma, se Pio e Amedeo hanno conquistato, ancora una volta, il loro pubblico, Maria De Filippi si conferma sempre amatissima.