Stash sui social posta una foto della figlia e scrive cosa le hanno fatto: ” una persona schifosa … “

Stash è un cantante amatissimo che durante questa edizione appena concluso di Amici, la ventesima, è stato uno dei giudici insieme a Stefano De Martino e a Emanuele Filiberto di Savoia. Il trio si è trovato molto bene insieme e Stash, oltre ad essere un bravissimo giudice, si è dimostrato anche molto simpatico, è stato al gioco e si è fatto anche prendere in giro, ridendo di gusto, e divertendosi lui per primo quando sia il duo comico formato da Pio e Amedeo che Nino Frassica, in momenti diversi, hanno fatto battute divertenti su di lui.

La compagna di Stash, Giulia racconta cosa hanno dovuto subire lei e la loro bambina di 5 mesi

Ieri sui social e, in particolare su Instagram, il frontman dei The Kolors ha raccontato cosa è accaduto alla sua compagna Giulia e alla loro piccola bambina di 5 mesi.

Stash ha scritto così a corredo di una foto della sua bambina: “Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce (a 5 mesi di età) la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere cuore neanche davanti ad un neonato”.

L’episodio che Stash denuncia è avvenuto nell’aeroporto di Pescara ai danni della compagna Giulia Belmonte e della loro bambina, Grace che ha solo cinque mesi. Giulia ha infatti raccontato che lei e la sua bambina hanno perso il volo a causa di grossi disservizi.

Il racconto di Giulia

Giulia ha così raccontato sui social: “Questa mattina avevo un volo sono arrivata in aeroporto e mi hanno detto che c’erano problemi con il biglietto. Io (trattata male dal personale, ma non voglio fare di tutta l’erba un fascio perché ci sono state persone gentili) con una bambina di cinque mesi ad aspettare che gli addetti si degnino di darmi risposte”.

E poi, ancora: “La mia esperienza con l’aeroporto di Pescara è totalmente negativa: mi hanno rimbalzata da uno sportello all’altro senza che nessuno sapesse darmi spiegazioni e senza che nessuno riuscisse a risolvermi il problema. La mia esperienza con Alitalia? Ancora più negativa: la responsabile poco carina, il call center del tutto assente (ho provato a chiamare più volte senza ricevere risposta) e, come ho già scritto, nessuno è riuscito, nessuno ha provato a trovare una soluzione, sono stata completamente ignorata”.

Infine, racconta: “Alla fine io e Grace siamo tornate a casa. Duecento euro di biglietto buttati al vento e abbiamo dovuto acquistarne un altro”.

Stash ha così commentato il racconto della compagna: “Stai tranquilla amore, rideremo facendoci il solletico domani e non oggi. Perché alcune persone sono talmente tristi dentro che non riusciranno mai a ridere come facciamo noi… neanche con il solletico”.