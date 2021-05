I soliti ignoti, Amadeus rimprovera il parente misterioso “Non si può fare”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ospite della puntata di ieri, giovedì 20 maggio 2021 de I soliti ignoti ovvero il programma di Amadeus, è stato Daniele Liotti il famoso attore, uno tra i più amati del nostro paese. Sembra che anche la puntata di ieri sia stata particolarmente interessante e soprattutto ricca di colpi di scena . Ad un certo punto, il conduttore Amadeus avrebbe letteralmente bacchettato il parente misterioso. Ma cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza.

I soliti Ignoti, ospite della puntata Daniele Liotti

Il noto attore Daniele Liotti che in quest’ultimo periodo è protagonista della fiction intitolata Un passo dal cielo, nella giornata di ieri è stato ospite della puntata de I soliti ignoti, ovvero il programma condotto da Amadeus. Anche ieri si è giocato per devolvere il montepremi al centro astalli per i rifugiati. Fin dal primo momento, sembra che Liotti abbia fatto un buon lavoro riuscendo ad indovinare ben sette identità su 8. Alla fine del gioco, l’attore sarebbe riuscito ad arrivare con un bottino di circa 43.000 euro. Nel momento in cui è entrato il parente misterioso, ovvero Manuel un giovane di 28 anni fratello di uno degli ignoti, è accaduto qualcosa che ha richiamato l’attenzione del conduttore.

Amadeus costretto a richiamare il giovane Manuel, il parente misterioso

L’attore si sarebbe avvicinato per fare l’ispezione di rito ed avrebbe salutato il giovane ventottenne il quale pare fosse pronto per rispondere. Prontamente è intervenuto il conduttore Amadeus, chiedendo a Manuel di non parlare perché non consentito dal regolamento. “No, non può parlare. Per favore”. Queste le parole di Amadeus, il quale ha voluto immediatamente richiamare all’ordine il giovane Manuel, perché nel caso in cui avesse parlato il suo accento, sarebbe sicuramente stato un valido indizio. Liotti nel cercare di individuare il parente misterioso avrebbe poi utilizzato tutti gli aiuti ed infine avrebbe giocato per un Tesoretto da €17.200.

Nessuna cifra devoluta in beneficenza, l’attore sbaglia

Liotti decide per l’ignota numero quattro come sorella del parente misterioso. La scelta sembra essere stata piuttosto complicata e difficile. Il parente misterioso è stato il numero sette. “Io assomiglio a mamma e lui a papà”, ha commentato il giovane. Purtroppo Liotti non è riuscito a vincere nessuna cifra da devolvere in beneficenza, ma bisogna dire che il gioco è stato piuttosto duro. Questa sera si tornerà a giocare nella speranza di poter essere d’aiuto. Non si sa chi sarà l’ospite della puntata.