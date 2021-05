Anna Pettinelli racconta un momento mai visto in Tv “Ho litigato con Rudy Zerbi e ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Pettinelli è stata una delle protagoniste dell’ edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi. È stata una delle professoresse di canto della scuola più ambita d’Italia e nel corso di questi mesi, ha avuto parecchie discussioni molto forti con un altro professore. Stiamo parlando di Rudy Zerbi, una delle presenze fisse della scuola di Amici, visto che lavora nel programma da tanti anni ormai. Ma perché i due hanno litigato così tanto in questa edizione?

Anna Pettinelli, liti e polemiche con Rudy Zerbi ad Amici

Sembrerebbe che i due abbiano litigato piuttosto pesantemente anche in diretta e non soltanto nel daytime, ma anche durante le puntate del serale. Ad ogni modo, ora a distanza di qualche tempo dalla fine del programma, Anna Pettinelli è stata ospite a Casa Chi ovvero il programma condotto da Alfonso Signorini. In questa occasione sembra abbia parlato del suo rapporto con Rudy Zerbi ed ha confessato che tra loro c’è stata una lite in particolar modo che l’ha fatta parecchio soffrire.

Una lite più forte delle altre, Anna Pettinelli sarebbe finita per piangere

Questa lite sarebbe avvenuta esattamente dietro le quinte, ovvero a telecamere spente e pare che sia stata più dura rispetto alle altre, tanto che Anna non avrebbe reagito bene e sarebbe anche scoppiata a piangere. Sostanzialmente i due si conoscono da tanti anni, visto che lavorano entrambi nello stesso settore da oltre 30 anni. Pare che addirittura tra di loro ci fosse stata un’ amicizia tanto forte, da aver fatto delle vacanze insieme. Che ci fosse una certa confidenza tra di loro lo abbiamo capito tutti, ma per quale motivo allora sono arrivati così proprio ai ferri corti? A raccontare quanto accaduto tra di loro è stata proprio lei Anna Pettinelli nel corso di una intervista rilasciata a Casa chi.

La confessione della Pettinelli sul rapporto con Rudy

“Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo”, ha dichiarato Anna. ” Poi quest’ultima sembra abbia voluto raccontare cosa è accaduto tra loro in un’occasione che l’ha fatto parecchio soffrire.” Vi rivelerò una cosa, dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani… Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le P, lui mi ha risposto male. A quel punto è cominciata una discussione non ripresa dalle telecamere, sempre poi sugli argomenti. Ma ci rispettiamo, queste sono libertà che ci siamo presi. Non so se Maria riconfermerà la squadra, ma sto ancora inca***ta da quest’anno”. Questo quanto raccontato da Anna Pettinelli, una delle donne più amate del mondo della televisione, dello spettacolo e della musica italiana. Non si sa ancora se la Pettinelli sarà ancora una volta nel cast di Amici il prossimo anno.